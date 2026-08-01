ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಖಟ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ! ಇವರಿಬ್ಬರೂ ವಧು-ವರರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಖಟ್ಟರ್ ವಧು-ವರರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಮದುವೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತು. ತಮ್ಮ 'ಧಡಕ್' ಸಿನಿಮಾದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿರುವ ಈ ಜೋಡಿಯ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇಶಾನ್ ಹೇಳಿದ "She's Worth the Wait" ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಧಡಕ್' ಜೋಡಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಖಟ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ! ಇವರಿಬ್ಬರೂ ವಧು-ವರರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅನೇಕರು, ಜಾನ್ವಿ ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಮದುವೆಯಾದರಾ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದು ನಿಜವಾದ ಮದುವೆಯಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಜಾಹೀರಾತು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಖಟ್ಟರ್ ಹೇಳುವ "She's Worth the Wait" (ಅವಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದು ಸಾರ್ಥಕ) ಎಂಬ ಮಾತು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಜಾಹೀರಾತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ
ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಗಾಢ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬ್ರೈಡಲ್ ಲೆಹೆಂಗಾದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಶಾನ್ ಖಟ್ಟರ್ ಕೂಡಾ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಶೆರ್ವಾನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಆನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡುಗರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದೆ. "ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಜಾನ್ವಿ, "ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರೇ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಇಶಾನ್, "ಅವಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದು ಸಾರ್ಥಕ ಎನಿಸಿದರೆ, ಅವಳೇ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ" ಎಂಬ ತಮ್ಮ ವೈರಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ, ವಧುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಜಾನ್ವಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಇಶಾನ್ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಈ 'ಆನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್' ಜೋಡಿ ಕೈ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಯುವ ದೃಶ್ಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ.
'ಧಡಕ್' ನೆನಪುಗಳು ಮರುಕಳಿಸಿದವು
2018ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಧಡಕ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದಾಗಿರುವುದು 'ಧಡಕ್' ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರುಕಳಿಸಿದೆ. ಶಶಾಂಕ್ ಖೈತಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಧರ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು. ಮರಾಠಿಯ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಸೈರಾಟ್' ಸಿನಿಮಾದ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದ್ದ 'ಧಡಕ್', ಈ ಹೊಸ ಜೋಡಿಯ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿತ್ತು. 'ಧಡಕ್' ನಂತರ, ಜಾನ್ವಿ ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗಾಸಿಪ್ಗಳು ಆಗಾಗ ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಬೇರೆಯಾದರು, ಆದರೆ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಧಡಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಅಂತ್ಯ ಇದು" ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಯಶಸ್ಸು, ಜಾನ್ವಿ ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಜೋಡಿಗೆ ಇರುವ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗಲೂ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಮನರಂಜನಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.