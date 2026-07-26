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- "ಅಮೀರ್ ಯಾವ ಚಿತ್ರವೂ ಓಡಬಾರದಿತ್ತು" ಮೂರನೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಿನಾ ಖಾನ್ ಕಾಮೆಂಟ್; ಕಿಡಿಕಾರಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು
"ಅಮೀರ್ ಯಾವ ಚಿತ್ರವೂ ಓಡಬಾರದಿತ್ತು" ಮೂರನೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಿನಾ ಖಾನ್ ಕಾಮೆಂಟ್; ಕಿಡಿಕಾರಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು
Hina Khan Comments: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮೂರನೇ ಮದುವೆಯ ಕುರಿತು ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಹಿನಾ ಖಾನ್ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅಮೀರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಹಿನಾ ಖಾನ್
ಅಮೀರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಹಿನಾ ಖಾನ್
ನಟ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಜುಲೈ 5 ರಂದು ತಮ್ಮ 61 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರ್ಯಾಟ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇದು ಅಮೀರ್ ಅವರ ಮೂರನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ನಟಿ ಹಿನಾ ಖಾನ್ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಅಮೀರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಯಾವ ಚಿತ್ರವೂ ಓಡಬಾರದಿತ್ತು!
ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಯಾವ ಚಿತ್ರವೂ ಓಡಬಾರದಿತ್ತು!
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂವಾದವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಿನಾ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ರುಬಿನಾ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಒಬ್ಬರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂದು ರುಬಿನಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಹಿನಾ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ- "ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಯಾವ ಚಿತ್ರವೂ ಓಡಬಾರದಿತ್ತು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರನೇ ಮದುವೆಯ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ
ಮೂರನೇ ಮದುವೆಯ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ
ರುಬಿನಾ ಅವರು "ಅಮೀರ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಹಿನಾ ಅವರ ಮೂರನೇ ಮದುವೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ- "ಇದು ಸಣ್ಣ ವಿವಾದವೇ? ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಇವರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟರೇ? ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ?" ಎಂದು ಮರುಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ
ರುಬಿನಾ ಅವರು "ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಜಡ್ಜ್ (judge) ಮಾಡಬಾರದು, ಅವರು ಅನೇಕ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದಾಗ, ಹಿನಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ- "ನಾನು ಅವರನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮದುವೆಯ ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಕಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿ- "ಮದುವೆ ಬಿಡಿ, ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿನಾ ಮತ್ತು ರುಬಿನಾ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು
ಹಿನಾ ಮತ್ತು ರುಬಿನಾ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಹಿನಾ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಿಡಿಕಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ?" ಎಂದು ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ, "ಬೇರೆಯವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು" ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹಿನಾ ಮತ್ತು ರುಬಿನಾ ಅವರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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