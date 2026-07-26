1999ರಲ್ಲಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಲಂಡನ್ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿಯ ಪುತ್ರಿ ಸಂಗೀತಾ ಅವರ ವಿವಾಹ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ಹಾಗೂ ದಿವ್ಯಾ ಸಾಶಾ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 27 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿಯ ನಡುವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಿಜನಾ? 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದ ಅಸಲಿ ಬಣ್ಣ ಏನು?
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ 'ದಳಪತಿ' ವಿಜಯ್ (Thalapathy Vijay) ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಚಲನ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಅಭಿನಯದ ಹಾದಿ ಬಿಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಜುಲೈ 23 ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಸಿನಿಮಾ (Jana Nayagan) ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾದಷ್ಟೇ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಅವರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ!
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ!
'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ದಿನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಮುಂದೆ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು. ಈ ಸಡಗರದ ನಡುವೆಯೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡಿತು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ವಿಜಯ್ ಅವರಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಸ್ವರ್ಣಲಿಂಗಂ (Sangeetha Sornalingam) ಅವರು, ಗಂಡನ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಲು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಗೆ (FDFS) ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು! ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿದು ಜನಜಂಗುಳಿಯ ನಡುವೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು ವಿಜಯ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರು. "ಬಿರುಕಿನ ನಡುವೆಯೂ ಸಂಗೀತಾ ತಮ್ಮ ಪತಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು.
ಆದರೆ ಅಸಲಿಯತ್ತೇ ಬೇರೆ ಇದೆ... ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸತ್ಯವಲ್ಲ!
ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆದಾಗ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಆಗಿದ್ದೇ ಅದು. ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತಿಳಿದುಬಂದ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ಆ ವಿಡಿಯೋ ಈಗಿನದ್ದೇ ಅಲ್ಲ! ಹೌದು, ಅದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ. ಯಾರೋ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋಗೆ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಸಿನಿಮಾದ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ಥಿಯೇಟರ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತಾ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಅಂದು ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ.
27 ವರ್ಷದ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
1999ರಲ್ಲಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಲಂಡನ್ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿಯ ಪುತ್ರಿ ಸಂಗೀತಾ ಅವರ ವಿವಾಹ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ಹಾಗೂ ದಿವ್ಯಾ ಸಾಶಾ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 27 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿಯ ನಡುವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸಂಗೀತಾ ಅವರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ವರದಿಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ. ಇಂತಹ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊನೆಯ ಮಾತು:
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಏರಿಳಿತಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಂಬುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಒಳಿತು. ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಸಂಗೀತಾ ಅವರು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ 'ಎಡಿಟೆಡ್' ವದಂತಿ ಅಷ್ಟೇ! ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಸುದ್ದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿಜವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಗಾಗ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೂ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಎನ್ನಬಹುದೇ?