ಅಪ್ಪು ಅವರಂತೆಯೇ ಮನೆಯೂ ಸರಳ, ಸುಂದರ, ಕಲಾತ್ಮಕ; ಹೀಗಿದೆ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ, ಆಪ್ತತೆಯ ನಿವಾಸ
Puneeth Rajkumar Home: ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬದುಕು ನಮಗೆ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸರಳತೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸದಾಶಿವನಗರದ ಮನೆಯೂ ಕೂಡ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಂತೆಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ, ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪುನೀತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಅಮರ ಅಜರಾಮರ.
ಸುಂದರವಾದ ನಿವಾಸ
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಂತಕಥೆ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಗಾಯಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ, ನಿರೂಪಕ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಮಾನವತಾವಾದಿಯಾಗಿದ್ದರು. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಈ ಸಾಧಕ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸದಾಶಿವನಗರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ನಿವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಹಾದಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆರಂಭ
1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪುತ್ರರಾದ ಇವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಬೆಳೆದವರು.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಏರಿಳಿತ
ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆರಂಭಿಸಿದ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ 'ಗೆಲುವಿನ ಸರದಾರ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ನಟನಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ
2000ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 'ಅಪ್ಪು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದಿಗೂ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದಂತೆ ಉಳಿದಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರಗಳು
'ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗ', 'ರಾಜಕುಮಾರ', 'ರಾಮ್', 'ನಟಸಾರ್ವಭೌಮ' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. 2021ರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು.
ಸದಾಶಿವನಗರದ ಮನೆಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ವಿನ್ಯಾಸ
ಈ ಮನೆಯು ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೊರಭಾಗವು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಳಾಂಗಣ (Interior)
ಮನೆಯ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಆರಾಮದಾಯಕ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಗೋಡೆಗಳು ಆಧುನಿಕ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇಡೀ ಮನೆಗೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮೆರುಗು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಇತರ ಬಣ್ಣಗಳ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗೆ ಪೀಚ್ ಬಣ್ಣ
ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಪೀಚ್ ಬಣ್ಣದ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಇರುವ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ಮನೆಯ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಗಿಡ
ಇಡೀ ಮನೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾರ್ಬಲ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೆರುಗು ನೀಡಲು ಕನ್ನಡಿಗಳು, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಗರದ ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆಯೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೊಬಗು ನೀಡಲು ಮನೆಯ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೂ 'ಅಪ್ಪು' ಅವರ ಮನೆಯಂತೆ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂದರೆ, ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು (Light colors) ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಗಿಡಗಳನ್ನು (Indoor plants) ಬೆಳೆಸುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ.
