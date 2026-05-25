ಕೊನೆಯಾಯ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ತಾಯಿ ಗೋಪಿ ಪಾತ್ರ… ಶ್ರೀಲತಾ ಅನೂಪ್ ಭಾವುಕ
Srilata Anoop: ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಕತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ‘ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ತಾಯಿ ಗೋಪಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಶ್ರೀಲತಾ ಅನೂಪ್ ಪಾತ್ರವು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಟಿ ಭಾವುಕ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಶ್ರೀಲತಾ ಅನೂಪ್
ಶ್ರೀಲತಾ ಅನೂಪ್ ಎಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ತಾಯಿ ಗೋಪಿಕಾಂಬ ಎಂದರೆ ಖಂಡಿತಾ ನೆನಪಾಗಬಹುದು. ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿ ನಟಿಸಿದವರು ಶ್ರೀಲತಾ ಅನೂಪ್. ಇದೀಗ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ ಪಾತ್ರವು ಕೊನೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಟಿ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ’
ನಟಿಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೀಗಿದೆ… ‘ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಕಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಲು ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಯರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞಳಾಗಿದ್ದೇನೆ.... ಈ ಅನುಭವವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಲಿಕೆ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ನವೀನ್ ಕೃಷ್ಣರ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ನವೀನ್ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲ, ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ನಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಜ್ಞಾನವು ನನಗೆ ನಟನೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು, ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.
ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ, ಕ್ಯಾಮೆರಾಮೆನ್ ಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ
ಈ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಲು ನೆರವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮಹೇಶ್ ಸುಖಧರೆ, ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮನ್ ರವಿ ಮತ್ತು ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಆಡಿಷನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪಾರ ಸಹಾಯಗಳಿಗೆ, ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಅಂಕಿತಾ ಸುಖದರೆ, ಹರೀಶ್ ಜಯಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಮೂರ್ತಿ ಕೆನ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಸಹ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಎಂದ ನಟಿ
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹ-ಕಲಾವಿದರಾದ ಯಧುಕೃಷ್ಣ, ಭವಾನಿ ಪುರೋಹಿತ್, ಮದನ್, ಸ್ಪರ್ಶ ಶೆಣೈ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಸೌರಭ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಡ್ರಾಮಾ ಜೂನಿಯರ್ ಅನುರಾಗ್, ಬಿಂದು, ಪುಣ್ಯ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ಮೊದಲ ದೃಶ್ಯದಿಂದ ಕೊನೆಯ ದೃಶ್ಯದವರೆಗೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ… ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಗೌರವದ ವಿಷಯ. ಇದು ಕೇವಲ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ… ಅದು ಒಂದು ಬಂಧ, ಕುಟುಂಬವಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಭಾವನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಸಹ ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. .
ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ
ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಡೆದುದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ ಪೇಜ್ ಗಳಾದ @shreelatha_admirer @sri_ragavendra_mahathme_ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ತುಂಬಾನೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಲತಾ.
ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಭಾವಪೂರ್ಣ ವಿದಾಯ
ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ನನಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು... ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿಸಿದೆ…ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಲಿ. ಭಾರವಾದ ಹೃದಯದಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ, ಗೋಪಿ ಎಂದು ನಟಿ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
