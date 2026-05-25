ಮಲಯಾಳಂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 8ರ ಲೋಗೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರೀಕ್ ಪದದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಮಲಯಾಳಂನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಟಿವಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ಏಳು ಸೀಸನ್ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿರುವ ಈ ಶೋ, ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ ಸಾಗಿದೆ. ಏಳನೇ ಸೀಸನ್ನ ಫಿನಾಲೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ನಿರೂಪಕ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರು ಎಂಟನೇ ಸೀಸನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಹೊಸ ಸೀಸನ್ ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನ ಸೀಸನ್ 8ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು (commoners) ಇರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸೀಸನ್ 8ರ ಲೋಗೋ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಈಗ ಚರ್ಚೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಲೋಗೋ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದೆ.
ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 8' ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ '8' ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆದ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಈ '8'ರ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಲೋಗೋದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು ಪದವನ್ನೂ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದು 'Democracy' (ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ) ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವ ಗ್ರೀಕ್ ಪದ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 8' ಬರಹದ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಗಳನ್ನೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಬಾರಿ ಸಖತ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಇರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮಲಯಾಳಂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್ಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.