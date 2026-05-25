'ಕಾತಲ್' ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಸೂರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮುಂದೆ ಭೇಟಿಯಾದರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಂದು ನಟಿ ಅನಘಾ ರವಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ, ಜಿಯೋ ಬೇಬಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕಾತಲ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟಿ ಅನಘಾ ರವಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಆ ನಂತರ 'ಆಲಪ್ಪುಳ ಜಿಮ್ಖಾನ', 'ಅಪ್ಪುರಂ', 'ಅನ್ವೇಷಿಪ್ಪಿನ್ ಕಂಡೆತ್ತುಂ' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಸೂರ್ಯ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ, ಆರ್ಜೆ ಬಾಲಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕರುಪ್ಪು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮಿಳಿನಲ್ಲೂ ಅನಘಾ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, 'ಕಾತಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಅನಘಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದು ಈಗ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ.
"ಆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು 'ಕಾತಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಅಂದು ನನಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಬ್ಬರು ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಸರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಸೀನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಸೀನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ನಾನು ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಸರ್ ಫೋನ್ ತಗೊಂಡು, 'ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ' ಅಂತ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು. ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸರ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದ್ರು! ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಿಯೇ ಇರದ ಸೂರ್ಯ ಸರ್, ನನ್ನನ್ನು ಮೊದಲು ಕೇಳಿದ್ದೇ..." ಎಂದು ಅನಘಾ ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ!
'ಏನ್ ಅನಘಾ, ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆ ಕ್ಷಣ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದೇ ತೋಚಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ನಾನು ರೂಮ್ಗೆ ಬಂದು ಅಮ್ಮನ ಹತ್ತಿರ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ, 'ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಹೋಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು' ಅಂದ್ರು. ಆಗ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆಗೆ, 'ನಾನು ಸೂರ್ಯ ಸರ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ, ಅದು ಅವರ ಜೊತೆ ನಟಿಸೋಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ' ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು," ಎಂದು ಅನಘಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು 'ಕರುಪ್ಪು' ಸಿನಿಮಾ ಜಾಗತಿಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವುದು ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಇದುವರೆಗೆ ಮಾಡದ ವಿಭಿನ್ನ ಗೆಟಪ್ ಮತ್ತು ಮೇಕೋವರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈರಲ್ ಹಿಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಯುವ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಾಯಿ ಅಭ್ಯಂಕರ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದ್ರನ್ಸ್, ನಾಟಿ, ಸ್ವಾಸಿಕ, ಅನಘಾ ಮಾಯಾ ರವಿ, ಶಿವದ, ಸುಪ್ರೀತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ತಾರೆಯರು ಕೂಡ ಚಿತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.