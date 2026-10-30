ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು 766 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಹೀಗಾದ್ರೆ ತಮಿಳರ ಕನಸು ನನಸಾಗೋದು ಡೌಟ್ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ!
Rajinikanth Jailer 2, Jailer 2 Box Office Collection News: ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಕನಸು ಭಗ್ನವಾಗುತ್ತಾ? ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ; ರಜನಿಕಾಂತ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎದುರಾಯ್ತು ಹೊಸ ಸವಾಲು!
ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಜೈಲರ್ 2’ ತೆರೆಕಂಡಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ ಕೊಂಚ ಮಂಕಾಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 15 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪಾಲಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಬಹುದಾಗಿದ್ದ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕನಸು ನನಸಾಗುವುದು ಅನುಮಾನ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ವರ್ಚಸ್ಸು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿದ್ದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ‘ಜೈಲರ್ 2’ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಬ್ಬರಿ 334.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯ 15ನೇ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗಳಿಸಿರುವುದು ಕೇವಲ 5.90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರದ ಭಾರತದ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದೆ. ವಿದೇಶದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ 766 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳುತ್ತಾ?
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ವೇಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಅನೇಕರು ಈ ಬಾರಿ ಆ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ವಾರದ ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವುದು ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು 15ನೇ ದಿನದಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹಾಜರಾತಿ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂದು ಚಿತ್ರದ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಕೇವಲ ಶೇ.14.8ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಸೆಳೆಯಲು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆಯ ಗುರಿ ತಲುಪುವ ಹಾದಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಜೈಲರ್ 2ಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ?
‘ಜೈಲರ್ 2’ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಮುಂಬರುವ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ರಾಮಾಯಣ’. ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಈ ಬಹುಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಯಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗ ಹೊಂದಿರುವ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ‘ಜೈಲರ್ 2’ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟಿಟಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಟಿಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಮುಂದೂಡಬಹುದು. ಈ ಅಂಶವೂ ಚಿತ್ರದ ಥಿಯೇಟರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸವಾಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಖಲೆಯತ್ತ ವೇಗವಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದ ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಈಗ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದ್ದರೂ, ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೊದಲ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಿನಿಮಾವಾಗುವ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.