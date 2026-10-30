ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಗ್ಧ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕವೇ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದ ನಟಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಭಾರಧ್ವಜ್. ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್, ಕಣ್ಣೋಟದಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡುವ ಬೆಡಗಿ ಅಮೂಲ್ಯ.
ಅಮೂಲ್ಯ ಈ ಹಿಂದೆ ದಾಸ ಪುರಂದರದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರ ದಾಸ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ‘ಬೃಂದಾವನ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬೆಡಗಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ ‘ಪವಿತ್ರ ಬಂಧನ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಪವಿತ್ರಾ ಆಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬರುವ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಹುಡುಗಿಯ ಪಾತ್ರ.
ವೀಕ್ಷಕರಂತೂ ಪವಿ ಮತ್ತು ದೇವ್ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಪವಿತ್ರ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೂಲ್ಯ ದುಬೈನ ಜುಮೈರ ಬೀಚ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಂದಾಸ್ ಲುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರವಾದ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ನಟಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದಾ ಸೀರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬೆಡಗಿ ಇದೀಗ, ಮಾಡರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿ, ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಬಿಂದಾಸ್ ಲುಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೂಲ್ಯ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಟರ್ಕಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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