8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ, ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೋ: ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ಖ್ಯಾತ ಟಿವಿ ನಟಿ!
ಟಿವಿ ಲೋಕದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಅನಿತಾ ಕನ್ವಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬದುಕಲು ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅನಿತಾ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾವುಕರಾದ ಅನಿತಾ
'ಸೋನ್ಪರಿ' ಮತ್ತು 'ಸಸುರಾಲ್ ಗೇಂದಾ ಫೂಲ್' ನಂತಹ ಹಿಟ್ ಟಿವಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಅನಿತಾ ಕನ್ವಲ್, ತಮಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗದಿರುವ ನೋವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 62 ವರ್ಷದ ನಟಿ, ತಾನು ಇಂದಿಗೂ ಆಡಿಷನ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬದುಕಲು ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅನಿತಾ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ
ಟಿವಿ ಲೋಕದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಅನಿತಾ ಕನ್ವಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಸೋನ್ಪರಿ', 'ಶಾಂತಿ' ಮತ್ತು 'ಸಸುರಾಲ್ ಗೇಂದಾ ಫೂಲ್' ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನಿತಾ, ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮಗೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 62ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಡಿಷನ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ತಿರಸ್ಕಾರ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಕಣ್ಣನ್ ಅವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟಿ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತನ್ನನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಭಾವುಕರಾದರು. ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
'ಒಂದೇ ಸಲ 13 ಶೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಈಗ ಯಾರೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ'
ಅನಿತಾ ಕನ್ವಲ್ ತಮ್ಮ ಸುವರ್ಣ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ 13 ಟಿವಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ನಾನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 13 ಶೋಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ - ನಾನು ಯಾಕೆ ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ? ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಏನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ?" ಎಂದು ಅವರು ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡರು. ತಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ತಪ್ಪು ತನ್ನದೋ ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯದ್ದೋ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ನನ್ನಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಕೊರತೆ ಇದೆಯಾ?
ಸತತ ತಿರಸ್ಕಾರಗಳಿಂದಾಗಿ ಈಗ ತನಗೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆಯೇ ಅನುಮಾನ ಬರಲು ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದರು. "ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ 76 ವರ್ಷದ ಮೆರಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಪ್ ಅವರಂತಹ ನಟಿಯರು ಇಂದಿಗೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನ ನಟಿಯರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆಯೇ ಅನುಮಾನ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಕೊರತೆ ಇದೆಯಾ? ಜನರು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿಲ್ಲ?" ಎಂದು ಅನಿತಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
'ನಾನು ಆತ್ಮ*ಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ವ್ಯರ್ಥ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ'
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಚನೆಗಳು ಆತ್ಮ*ಹ*ತ್ಯೆಯಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ದೂಡುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅನಿತಾ ತಾನು ಆತ್ಮ*ಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಆದರೂ, ಹಲವು ಬಾರಿ ತಾನು ತುಂಬಾ ವ್ಯರ್ಥ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. "ನಾನು ತುಂಬಾ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆತ್ಮ*ಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನನಗಾಗಿ ಏನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ, ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಕರೆದುಕೋ. ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬದುಕಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟಿವಿ ಪರದೆಯಿಂದ ದೂರ
ಅನಿತಾ ಕನ್ವಲ್ ತಮಗೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿ ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 'ಸಸುರಾಲ್ ಗೇಂದಾ ಫೂಲ್ 2' ಶೋನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಾನು ಇಂದಿಗೂ ಆಡಿಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಈಗ ಜನರಿಗೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇನೋ ಎನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಟಿಯ ಈ ಸಂದರ್ಶನ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
1991ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನ
ಅನಿತಾ ಕನ್ವಲ್ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು 1991ರಲ್ಲಿ 'ಚಾಣಕ್ಯ' ಟಿವಿ ಶೋ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ 'ಹಮರಾಹಿ'ಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಅವರು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ 'ಕಭಿ ಹಾ ಕಭಿ ನಾ', ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಜೊತೆ 'ಮುಜ್ಸೆ ದೋಸ್ತಿ ಕರೋಗೆ!' ಮತ್ತು 'ನಾ ತುಮ್ ಜಾನೋ ನಾ ಹಮ್' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 'ಬನೇಗಿ ಅಪ್ನಿ ಬಾತ್', 'ಶಾಂತಿ', 'ಸೋನ್ಪರಿ', 'ಸಸುರಾಲ್ ಗೇಂದಾ ಫೂಲ್', 'ಗುಸ್ತಾಖ್ ದಿಲ್' ಮತ್ತು 'ಯೇ ರಿಶ್ತಾ ಕ್ಯಾ ಕೆಹ್ಲಾತಾ ಹೈ' ನಂತಹ ಶೋಗಳು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ.
