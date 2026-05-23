ಕೆಲವು ನಟಿಯರು ಕಡಿಮೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೂ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾರೆ. ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಅಂತಹ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. 'ಮುರಾರಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸೋನಾಲಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.

ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ, ತಾವು ನಟಿಸಿದ 6 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ 5 ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವುದು ಒಂದು ದುಃಸ್ವಪ್ನ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಯಾರು ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರು.

Add Asianetnews Kannada as a Preferred SourcegooglePreferred

ಕೆಲವು ನಟಿಯರು ಕಡಿಮೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೂ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾರೆ. ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಅಂತಹ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. 'ಮುರಾರಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸೋನಾಲಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬುಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು.

ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಅವರು ನಟಿಸಿದ 6 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ 5 ಚಿತ್ರಗಳು ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿದೆ. 'ಮುರಾರಿ', 'ಇಂದ್ರ', 'ಮನ್ಮಥುಡು', 'ಖಡ್ಗಂ', ಮತ್ತು 'ಶಂಕರ್ ದಾದಾ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್' ಚಿತ್ರಗಳು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಬಾಲಯ್ಯ ಜೊತೆಗಿನ 'ಪಲನಾಟಿ ಬ್ರಹ್ಮನಾಯುಡು' ಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು.

Related Articles

Related image1
ರಹಸ್ಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ; ಬೇಕಿತ್ತಾ ಇದು ಅಂತಿರೋ ಫ್ಯಾನ್ಸ್!
Related image2
ಬಾಲಯ್ಯ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲೂ ವೈರತ್ವವೇ? ಸೋನಾಲಿ, ಸಿಮ್ರಾನ್, ಶ್ರಿಯಾ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು?

ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸೋನಾಲಿ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವುದು ಒಂದು ದುಃಸ್ವಪ್ನ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ 'ಇಂದ್ರ' ಮತ್ತು 'ಶಂಕರ್ ದಾದಾ' ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು. ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು.

ಸೋನಾಲಿ, 'ಇಂದ್ರ' ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಒಂದು ದುಃಸ್ವಪ್ನ. ಹಾಡಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅವರ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 'ದಾಯಿ ದಾಯಿ ದಮ್ಮಾ' ಹಾಡಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಆ ವೀಣಾ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿ ತಲೆ ತಿರುಗಿತ್ತು. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾನೂ ಮಾಡಬೇಕಾ ಎಂದು ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಹಮ್ಮಯ್ಯ ಎಂದು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟೆ" ಎಂದು ಸೋನಾಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲೇ ಇತ್ತು

'ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದಾ' ಹಾಡನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮರೆಯಲಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ದೊಡ್ಡ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದೆವು. ಆ ಹಾಡಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುವಾಗ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದರು" ಎಂದು ಸೋನಾಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಮುರಾರಿ' ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೀಯ ಅನುಭವ. ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಮದುವೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ" ಎಂದು ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.