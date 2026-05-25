ಮತ್ತೆ ಮುಂಬೈ ಸಿನಿರಂಗದ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದ ಸುಂದರಿ.. ಒಂದು ಕಾಲದ ಸ್ಟಾರ್, 'ದಾಮಿನಿ' ನಟಿ ನೆನಪಿದೆಯಾ?
ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಈ ನಟಿ ಈಗ ಮುಂಬೈಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 30 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಹೂಡಿ, ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದ ಈ ನಟಿ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..
ಬಾಲಿವುಡ್ನ 80 ಮತ್ತು 90ರ ದಶಕದ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ 'ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ' (Meenakshi Seshadri) ಎನ್ನುವ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, 'ದಾಮಿನಿ' ಚಿತ್ರದ ಆವೇಶ, 'ಹೀರೋ' ಚಿತ್ರದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು 'ಘಾತಕ್' ಚಿತ್ರದ ನಟನೆ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದು ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ತನ್ನ ನಟನಾ ಕೌಶಲದಿಂದ ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಸುಂದರಿ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಹಠಾತ್ತನೆ ಮಾಯವಾಗಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 3 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ 'ಕರ್ಮಭೂಮಿ'ಗೆ ಮರಳುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಪಯಣ: ಇದು ಕೇವಲ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ!
ಹೌದು, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 30 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಹೂಡಿ, ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದ ಈ ನಟಿ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಸರ್ವಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಪುನರಾಗಮನವಲ್ಲ, ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಆಶಾವಾದ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದ ಹಾದಿ.
ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮರೆಯದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವೇ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಒಟಿಟಿ: ಸವಾಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳ ಹುಡುಕಾಟ
ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ನ ನಟಿಯರಂತೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಗ್ಲಾಮರ್ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಹಂಬಲ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, "ನನಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೇ ಆಗಬೇಕು ಎಂದೇನಿಲ್ಲ. ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರವಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕಿರುಚಿತ್ರವಿರಲಿ, ಅದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬೇಕು. ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೂ ನಾನು ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ನನಗೆ ಸವಾಲು ನೀಡುವ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ."
ಏಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ-ನಟಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಿಆರ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಅಥವಾ ಏಜೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್! ಅವರು ಯಾವುದೇ ಏಜೆಂಟ್ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಆಫರ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೂ, ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮುಂದೆಯೂ ಏನನ್ನೂ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಟನೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮರಳಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಭ್ರಮದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರ
ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅವರು ಬರಿಗೈಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅವರ ಮಗ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಆ ಸಂಭ್ರಮದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ದೊಡ್ಡವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಗಿಸಿರುವ ಅವರು, ಈಗ ತಮಗಾಗಿ ಬದುಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದವರ ಬೆಂಬಲವಂತೂ ಇವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 'ಹೀರೋ', 'ಘಾಯಲ್' ಮತ್ತು 'ದಾಮಿನಿ' ಅಂತಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ನಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ. ಅವರ ಈ 'ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್' ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಿಗಲಿ ಎಂಬುದೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಾರೈಕೆ.
