'ನಿಜವಾದ ನಟಿ' ಅಂತಾ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ನಟಿಸಬೇಕು: ಪುಟ್ನಂಜ ನಟಿ ಉತ್ತರ ವೈರಲ್
ಒಬ್ಬ ನಟಿಯಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಬೇಕೆಂದರೆ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕು. ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಜ ನಟನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ನಟಿ ಮೀನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲೇ ನಟಿಸಬೇಕು
ನೀವು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ರೂ, ಒಬ್ಬ ನಟಿ ಅಂತಾ ನಿಜವಾದ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲೇ ನಟಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಮೀನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಗೆ-ತೊಡುಗೆ, ಮಾತನಾಡುವ ಶೈಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ಮೀನಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ
ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೂ, ಒಬ್ಬ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕು. ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾದ ನಟನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವವರು ಉತ್ತಮ ನಟ ಅಥವಾ ನಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ವಿಭಿನ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ಉಡುಗೆ, ಮಾತಿನ ಶೈಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ಮೀನಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್-ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ಜೋಡಿಯ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಕೇವಲ 58 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್-ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ 100 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಆಗಿದೆ.
ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್
ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯೇ ಚಿತ್ರದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇ 21 ರಂದು ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ತೆರೆಕಂಡಿತು. ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ, ಮುಂದೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಲಿದೆ.
ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ
ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ. ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೀನಾ, ಅನ್ಸಿಬಾ ಹಸನ್, ಎಸ್ತರ್ ಅನಿಲ್, ಆಶಾ ಶರತ್, ಸಿದ್ದಿಕ್, ಕಲಾಭವನ್ ಶಾಜೋನ್, ಇರ್ಷಾದ್, ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತಾರೆಯರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟನಿ ಪೆರುಂಬಾವೂರ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿ ಅವತರಣಿಕೆಯು 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
