ಏನಿದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಆಸ್ತಿ ಚರ್ಚೆ? ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಕುರಿತು ಈಗ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೇ ಹೋಟೆಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಒಂದು ಭಾಗವೇ?
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಆಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಲಿದೆ? ₹430 ಕೋಟಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ನಡುವೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ!
ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ (Rajinikanth) ಎಂದರೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್, ಖಡಕ್ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ನಟನೆ. ಐದು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ತಲೈವಾ, ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕೆಂಬ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು?
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹430 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲ. ದಶಕಗಳ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನ, ಸಂಭಾವನೆ, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನೈನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪೋಯಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಮನೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹35 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿವೆ.
ಕುಟುಂಬಕ್ಕಲ್ಲ, ಜನರಿಗಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಆದಾಯ!
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪವೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ನಂತರ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪವನ್ನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ವಿಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ತಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ತಲುಪಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಆಶಯವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೋರಿದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವೂ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅದನ್ನು ಮುಂದೂಡದೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಲುವನ್ನೂ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪತ್ನಿ ಲತಾ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದರೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಾ?
ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೇ ಹೋಟೆಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮರಳಿ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಆಶಯವೇ ಇದೀಗ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗಬೇಕಿದ್ದು, ಈ ಆಸ್ತಿಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ಉದ್ದೇಶದ ಕುರಿತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.