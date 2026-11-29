ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೀತೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದು ತಪ್ಪಾ? ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಖಡಕ್ ತಿರುಗೇಟು
ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಲುಕ್ ಕುರಿತು ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಟೀಕೆಗಳಿಂದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕುಗ್ಗಬಾರದು ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವಿದ್ದರೆ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಕಾಕಾರರಿಗೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ತಿರುಗೇಟು
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸದ್ಯ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಅವರ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಸೀತೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರ ಲುಕ್ ಸೂಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮೇಕಪ್ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಉತ್ತರ
ವಿ ದಿ ವುಮೆನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಬರ್ಖಾ ದತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಸೀತೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೀತೆ ಪಾತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಉತ್ತರ
ಸೀತಾ ಮಾತೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಇಂಥ ಟೀಕೆಗಳಿಂದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕುಗ್ಗಬಾರದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಚರ್ಚೆಗಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೀತಾ ಮಾತೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಇಂಥ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎಂದರ್ಥ.
ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು
ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರದೇ ಆದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ, ಬೇರೆಯವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಳಾಗಬಾರದು. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೀತೆ ಪಾತ್ರದಿಂದಾದ ಬದಲಾವಣೆ
ಸೀತೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರವೂ ಕಲಾವಿದರ ಮೇಲೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗುವ ಪಯಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರವೂ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತೆ. ಆ ಪಾತ್ರದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತೀರಾ. ನನ್ನಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನೋ ಮೇಕಪ್ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೂ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಥರಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ವೀಕ್ಷಕರು ರಿಯಲ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರಿಯಲ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ರಿಯಲ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲುಕ್
ಮುಖಕ್ಕೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಸೀಲರ್ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲೇ ಇರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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