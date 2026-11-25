ಮಣಿರತ್ನಂ ನಿರ್ದೇಶನದ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅಭಿನಯದ ‘ಇಂಜಿ ವೆಲ್ಲಂ’ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡು ‘ಆಚಿ ಆಚಿ’ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಣಿರತ್ನಂ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ‘ಇಂಜಿ ವೆಲ್ಲಂ’. ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡು ‘ಆಚಿ ಆಚಿ’ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಡಿನ ಲಿರಿಕಲ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸೋನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೌತ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಂಭ್ರಮದ ಲಯ ಮತ್ತು ಮಧುರ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. 2027ರ ಜನವರಿ 29ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.
ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಸಂಭ್ರಮ, ತುಂಟ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ‘ಆಚಿ ಆಚಿ’!
ವೈಶಾಲಿ ಸಾಮಂತ್ ಮತ್ತು ಶರಣ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತವಾಗಿ ಹಾಡಿರುವ ‘ಆಚಿ ಆಚಿ’ ಹಾಡಿಗೆ ಇಳಂಗೋ ಕೃಷ್ಣನ್ ತಮಿಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ವಿನಾಯಕ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಆಕೆಯ ಬದಲಾಗಿರುವ ದೇಹದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಮುದ್ದಾದ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊಂಟದ ಬಳುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಟವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜೀವದ ಆಗಮನದ ಸಂತೋಷವನ್ನೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಹಾಡಿನ ಲಿರಿಕಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ ವಾಟರ್ಕಲರ್ ಶೈಲಿಯ ಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ಕೆಲವು ನೈಜ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನೂ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಬೃಂದಾ ಸಂಯೋಜಿಸಿರುವ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಅರಳಿದ ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಚೆರ್ರಿ ಬ್ಲಾಸಮ್ ಹೂಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಡೀ ಹಾಡು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.
ಹೊಸ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ; ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ಗೆ ಫಿದಾ ಆಗ್ತಾರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್!
ಈ ಹಾಡಿನ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಹೊಸ ಲುಕ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವರು, ಈ ಬಾರಿ ಕಿರು ಹಾಗೂ ಸುರುಳಿಯಾದ ಬಾಬ್ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಸಡಿಲವಾದ ಮ್ಯಾಟರ್ನಿಟಿ ಟಾಪ್, ಹೂವಿನ ಕಸೂತಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಬೀಜ್ ಬಣ್ಣದ ಪಲಾಝೊ ಪ್ಯಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನಿಷ್ಠ ಮೇಕಪ್, ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಮತ್ತು ಮನಸಾರೆ ನಗುವ ಅವರ ಸಹಜ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಲುಕ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಿದೆ. ಹಾಡಿನ ತುಣುಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ಎಂದಿನ ಸಹಜ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ-ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಜೋಡಿ!
ಇನ್ನು ‘ಇಂಜಿ ವೆಲ್ಲಂ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು ಮಣಿರತ್ನಂ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಇದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಮದ್ರಾಸ್ ಟಾಕೀಸ್, ಲೈಕಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಕೀಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ‘ಇಂಜಿ ವೆಲ್ಲಂ’ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮೊದಲ ಹಾಡು ‘ಆಚಿ ಆಚಿ’ ಮೂಲಕವೇ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, 2027ರ ಜನವರಿ 29ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ.