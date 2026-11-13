ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಹವಾ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮುಂಬೈ: ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ (Ramayana Part-1 Movie) ಇಡೀ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಹವಾ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರವು ಎಂಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 1,000 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು, ಎಂಟನೇ ದಿನದಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅದರ ಗಳಿಕೆ ರೂ. 1,033.55 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಲ್ಚಲ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ, ವಿವಿಧ ಉದ್ಯಮಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1000 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿವರ:
ದಾಖಲೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಓಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ಆದಿತ್ಯ ಧಾರ್ ಅವರ ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೆಂಜ್ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ದಾಟಿದ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪುಷ್ಪ 2, 2024 ರಲ್ಲಿ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಧುರಂಧರ್ 2, 2026 ರಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,813.39 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತು, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಧುರಂಧರ್-2 ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ನಂತರ ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್, ಎಂಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ಎಂಟನೇ ದಿನದಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,033.55 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ, ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳು
ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದ ಚಿತ್ರಗಳ ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ:
1. ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್ (2024) - 7 ದಿನಗಳು: ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅಭಿನಯದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಕೇವಲ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರವಾಯಿತು. ಇದರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಜೀವಮಾನದ ಗಳಿಕೆ 1,742.10 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
2. ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೆಂಜ್ (2026) - 7 ದಿನಗಳು: ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರವು ಪುಷ್ಪ 2 ರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದು, ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿತು. ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,813.39 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು.
3. ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್ (2026) - 8 ದಿನಗಳು: ಚಿತ್ರವು ಎಂಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 1,000 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು, ಎಂಟನೇ ದಿನದಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅದರ ಗಳಿಕೆ ರೂ. 1,033.55 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿತು.
4. ಬಾಹುಬಲಿ 2: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ (2017) - 10 ದಿನಗಳು: ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ರೂ. 1,788.06 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತು.
5. ಆರ್ಆರ್ಆರ್ (2022) - 16 ದಿನಗಳು: ಎಸ್ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ, ಆರ್ಆರ್ಆರ್ 16 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ರೂ. 1,000 ಕೋಟಿ ದಾಟಿತು. ಇದರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸಂಗ್ರಹವು ರೂ. 1,230 ಕೋಟಿ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
6. ಕೆಜಿಎಫ್: ಅಧ್ಯಾಯ 2 (2022) - 18 ದಿನಗಳು: ಯಶ್ ಅವರ ಆಕ್ಷನ್ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ 18 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,215 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತು.
7. ಜವಾನ್ (2023) - 18 ದಿನಗಳು: ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಜವಾನ್ 18 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವರದಿಯಾದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸುಮಾರು 1,160 ಕೋಟಿ ರೂ.
8. ಪಠಾಣ್ (2023) - 27 ದಿನಗಳು: ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ ಪಠಾಣ್ 27 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿತು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 1,055 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತು.
ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ ವೇಗದ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ
ಧುರಂಧರ್ 2 ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಏಳು ದಿನಗಳ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಮಾಯಣ: ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್ ಎಂಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಕಟವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ರೂ. 1,000 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಜವಾನ್ ಮತ್ತು ಪಠಾಣ್ ಈಗ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಧುರಂಧರ್ 2 ರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಹಿಂದಿ-ಚಲನಚಿತ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.