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- ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಟಾಪ್ 5 ಫ್ಲಾಪ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು.. ಎಲ್ಲಾ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ!
ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಟಾಪ್ 5 ಫ್ಲಾಪ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು.. ಎಲ್ಲಾ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ!
ತಮನ್ನಾ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಸಿನಿಮಾಗಳೂ ಇವೆ. ತೆಲುಗು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಫ್ಲಾಪ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ತಮನ್ನಾ ಟಾಪ್ 5 ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಲಿಸ್ಟ್
ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ ತಮನ್ನಾಗೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಸೌತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಸೌತ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ತಮನ್ನಾ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ತಮನ್ನಾ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಸೌತ್ನಲ್ಲೇ, ಹಾಗಿರುವಾಗ ಸೌತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮನ್ನಾ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ತಮನ್ನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ, ಅದೇ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಸಿನಿಮಾಗಳೂ ಇವೆ. ತಮನ್ನಾ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಟಾಪ್ 5 ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡೋಣ.
ಊಸರವಳ್ಳಿ
ಯಂಗ್ ಟೈಗರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಸುರೇಂದರ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ತಮನ್ನಾ ನಟಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಊಸರವಳ್ಳಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ನಲ್ಲಿ ತಮನ್ನಾ ಲುಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿಬಂದವು.
ರೆಬೆಲ್
ರಾಘವ ಲಾರೆನ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ರೆಬೆಲ್. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಂರಾಜು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ತಮನ್ನಾ ಹೀರೋಯಿನ್. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮನ್ನಾ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ ನಟನೆ ತುಂಬಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಅನಿಸಿತು. ಹಾಡುಗಳಂತೂ ತುಂಬಾ ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ.
ಆಗಡು
ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀನು ವೈಟ್ಲಾಗೆ ಆಗಡು ಸಿನಿಮಾದಿಂದಲೇ ಫ್ಲಾಪ್ಗಳು ಶುರುವಾದವು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೂ ಶ್ರೀನು ವೈಟ್ಲ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಸಲು ತಮನ್ನಾ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೋ ಅನಿಸುವಂತಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ದಾರುಣವಾದ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತು.
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ಅನಿಲ್ ರವಿಪೂಡಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ಇರುವ ಕ್ರೇಜ್ನಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸೇಫ್ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ದೃಶ್ಯಗಳು, ತಮನ್ನಾ ಲುಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮುಜುಗರ ತರಿಸಿದವು.
ಭೋಳಾ ಶಂಕರ್
ತಮನ್ನಾ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅನಿಸುವ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ತಮನ್ನಾ ನಟಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮೆಹರ್ ರಮೇಶ್ ನಿರ್ದೇಶಕ. ಕಾಲ ಕಳೆದ ವೇದಾಳಂ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ರಿಮೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ದಾರುಣವಾಗಿ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ನಡೆಯಿತು.
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