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- ಸ್ಟಾರ್ ಮಗನಾದ್ರೂ ನಾನು ಅಳ್ತೀನಿ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಅತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ... ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಅಂತರಂಗ
ಸ್ಟಾರ್ ಮಗನಾದ್ರೂ ನಾನು ಅಳ್ತೀನಿ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಅತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ... ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಅಂತರಂಗ
ನಾಗಚೈತನ್ಯ... ತಾನು ಕೂಡ ಅಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಲೀನವಾಗಿದ್ದರಂತೆ.
ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಅಳ್ತಾರಾ?
ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಆಗಾಗ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬೈಕ್, ಕಾರ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ. ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೋ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದರಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಾದದ ಭಾಗವಾಗಿ ಅವರು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಅತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಕೇಳಿದಾಗ, ಹೌದು ನಾನು ಅಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು.
ತಾನು ಎಲ್ಲರಂತೆಯೇ ಒಬ್ಬ, ತನಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಭಾವನೆಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಾಗಚೈತನ್ಯ... ತನಗೆ ಅಳು ಬರುತ್ತದೆ, ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಅತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್, ತಾನು ಹೊರಗಡೆ ಅತ್ತಿಲ್ಲವಂತೆ. ಒಳಗೊಳಗೇ ಅತ್ತಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಳಗೊಳಗೇ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಪಡ್ತಾರಂತೆ.
ಚೈತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಅತ್ತಿದ್ದರಂತೆ?
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯವೆಲ್ಲಾ ಭಾರವಾದಂತಾಗುತ್ತದಂತೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದಂಥ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಬಳಿಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಅಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಾಡ್ ಪಿಟ್ ನಟಿಸಿದ `ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೀಸ್ಟ್` ನಂಥ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾಗಚೈತನ್ಯ. ಹೀಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಚೈತು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ, ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಸಮಯ ಕಳೆಯೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರಂತೆ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗದ ರೀತಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಂತೆ. ನಂತರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು, ತಾಳ್ಮೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಗೋದು, ನಿದ್ದೆಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗೋದರಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದೆ.
ಆಗಲೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕವಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಂಡೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನಾವು ಎಂಥವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಜೊತೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆಗೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾಗಚೈತನ್ಯ.
ಆ ಬಳಿಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಫೋನ್ ನೋಡೋ ಟೈಮ್, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನೋಡೋ ಸಮಯವನ್ನ ಹತ್ತು, ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರಂತೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಚೈತು.
ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಕಾಮೆಂಟ್
ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚೈತು ಮಾತನಾಡ್ತಾ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಂದ್ರೆ ಹಾಡುಗಳು, ಫೈಟ್ಸ್, ಹೀರೊಯಿಸಂ ಎಲಿವೇಟ್ ಮಾಡೋ ಸೀನ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಡಿಯೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು, ನಾನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ. ಇಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಭಾರವನ್ನ ತಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊರುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ದಾರಿಯನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೀಡೋ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಟರು ಅಂದ್ರೆ ತನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಗೌರವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಚೈತು.
ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಆಡಿಯೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ, ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ನೋಡೋಕೆ ಆಡಿಯೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಜಿಲಿ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಲ್ಲ. ಅದು ತುಂಬಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು. ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಸತನವನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅದು ನನಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆಡಿಯೆನ್ಸ್ ಅಂಥ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ನೋಡೋಕೆ ಆಡಿಯೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅದೇ ಥರದ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡೋದು ನನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ` ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾಗಚೈತನ್ಯ. ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿವೆ.
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