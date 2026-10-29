ಗಣೇಶ್ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಈಗ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ವಜ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿ; ವಯಸ್ಸು 40, ಇನ್ನೂ ಸಿಂಗಲ್!
ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ನಟಿ 2021ರ ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ವಜ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿಢೀರ್ ಅಜ್ಞಾತವಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು?
ಗಣೇಶ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಟಿ
2008ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಅರಮನೆ' ಸಿನಿಮಾ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ನಟನೆಯ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಫಿಲಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 100 ದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡ ಅರಮನೆ ಸಿನಿಮಾ, ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯವಾದವರು ನಟಿ ರೋಮಾ ಅಸ್ರಾನಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾವಾದ್ರೂ ರೋಮಾ ಅಸ್ರಾನಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಚಹರೆ.
ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ನಟಿ ರೋಮಾ ಅಸ್ರಾನಿ?
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಿಂಧಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನಟಿ ರೋಮಾ, 2021ರವರೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. 2021ರ ಬಳಿಕ ರೋಮಾ ಅಸ್ರಾನಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ನಟಿ ರೋಮಾ ಅಸ್ರಾನಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಸೆಟೆಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ.
ಅರಮನೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ
ಮಲಯಾಳಿಗಳು ನಟಿ ರೋಮಾ ಅವರನ್ನು 'ಕಾಂತರಿ' ನಾಯಕಿ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಾಕೊಲೇಟ್, ಲಾಲಿಪಾಪ್, ಮಿನ್ನಮಿನ್ನಿಕೂಟಂ, ಕಲರ್ಸ್, ಜುಲೈ 4, ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಕ್ಯಾಸನೋವಾ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್, ಚಪ್ಪಕುರಿಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ರೋಮಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತೆಲಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ರೋಮಾ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲ್ಬಂಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೊಂದಿರುವಾಗಲೇ ರೋಮಾ ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ಯಾಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ.
ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರೋ ನಟಿ
40 ವರ್ಷದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿರುವ ರೋಮಾ ಅವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದು, ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೋಮಾ ಪೋಷಕರು ವಜ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಟಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಟಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ವಜ್ರದ ಗಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯಂತೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಜ್ರದ ಮಳಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಹೆಸರು
"ಟೋಟಲ್ ಫಾರ್ ಯು" ಆರ್ಥಿಕ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಟಿ ರೋಮಾ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಟಿ ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ್ರು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ರೋಮಾ ಉತ್ತರ ನೀಡಿಲ್ಲ. 2015 ಮತ್ತು 2017ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಮಸ್ತೆ ಬಾಲಿ, ಸತ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದವು.
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