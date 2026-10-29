ಕನ್ನಡದ ಕಣ್ಮಣಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಗಲಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅಪ್ಪು ಅವರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡದ ಕಣ್ಮಣಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಗಲಿ ಇಂದಿಗೆ (ಅ.29) ಐದು ವರ್ಷಗಳು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮುಖಂಡರು ಅಪ್ಪು ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದಾ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಿಂದಲೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಪ್ಪು ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು, ''ಬಲಗೈಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಎಡಗೈಯಿಂದ ದಾನ ಮಾಡಿದ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ನಿಜವಾದ ಹೃದಯವಂತ ಲೋಕೋಪಕಾರಿ. ತಮ್ಮ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಪರಮಾತ್ಮ ಡಾ.ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ, ನಿಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿವೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ
''ನಗುಮೊಗದ, ಸರಳ ಸಜ್ಜನ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ನಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ದಿನದಂದು, ಪ್ರೀತಿಯ ನಮನಗಳು. ಅಪ್ಪು ತಮ್ಮ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ನಗುಮುಖ, ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಎಲೆಯಂತೆ, ಅವರು ಸಮಾಜ ಆಧಾರಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು, ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾದರು. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸೇವೆ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಪ್ಪು ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೋರ್ವ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಕೂಡ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ''ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಉಳಿದಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಡಾ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆಯಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ನಮನಗಳು. ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಅಪ್ಪು ಸದಾ ಚಿರಂಜೀವಿ'' ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿವ ಎಚ್ಡಿಕೆ ಸಂತಾಪ
ಅದೇ ರೀತಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ''ವರ್ಷಗಳು ಉರುಳಿದರೂ, ನಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಂಕವಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಸೌಮ್ಯ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆ ಅಪ್ಪು ಅವರನ್ನು ಅಮರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನೆಲದ ರತ್ನವಾದ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಅಗಲಿದ ಅಪ್ಪುವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.