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- ಆಪ್ತಮಿತ್ರ ಸಿನಿಮಾದ 'ನಾಗವಲ್ಲಿ' ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಡಾನ್ಸರ್ ರಾಮನಾಥ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ‘ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್’?
ಆಪ್ತಮಿತ್ರ ಸಿನಿಮಾದ 'ನಾಗವಲ್ಲಿ' ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಡಾನ್ಸರ್ ರಾಮನಾಥ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ‘ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್’?
'ಆಪ್ತಮಿತ್ರ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 'ರಾಮನಾಥ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಜೈನ್, ಸಿನಿಮಾರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿಯಾದ ನೃತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಅವರು ಮೈಸೂರಿನ 'ನೃತ್ಯ ರಾಜಕುಮಾರ'ನಾಗಿ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
'ಆಪ್ತಮಿತ್ರ' ಚಿತ್ರದ ಆ ಐಕಾನಿಕ್ 'ರಾಮನಾಥ' ಪಾತ್ರ!
2004ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಾಹಸಸಿಂಹ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯ ನಟನೆಯ 'ಆಪ್ತಮಿತ್ರ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಗವಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಹಾಗೂ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ 'ರಾಮನಾಥನ್' ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದವರು ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಜೈನ್. ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇವರು, ಇಂದಿಗೂ ಚಿತ್ರಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರಿನ 'ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್' (The Dancing Prince of Mysuru)
ಆಪ್ತಮಿತ್ರ ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ಶ್ರೀಧರ್ ಜೈನ್ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯದೆ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿಯಾದ ನೃತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಂದು ಅವರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನೃತ್ಯ ಗುರುವಾಗಿದ್ದು, ಜನ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ 'ಮೈಸೂರಿನ ನೃತ್ಯ ರಾಜಕುಮಾರ' (Dancing Prince) ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಿಲ್ಕ್ ಲುಂಗಿ, ಆಕರ್ಷಕ ಟಾಪ್, ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನೂಲಿನ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ತೊಟ್ಟು ನಗುವ ಮುಖದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನೃತ್ಯದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಥೆ!
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ನೃತ್ಯಗಾರನಾಗಿ ಕಂಡ ಶ್ರೀಧರ್ ಜೈನ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನೃತ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೂಲತಃ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವರು ನೃತ್ಯದ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದು ತೀವ್ರ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನಿಂದ ಹೊರಬರಲು! ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರಿಗೆ ಬದುಕಲು ಒಂದು ಆಸರೆ ಬೇಕಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅವರನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢಗೊಳಿಸಿತು.
50ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ 30ರ ಯುವಕನಂತೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವ ಸೀಕ್ರೆಟ್
ಸದ್ಯ ಶ್ರೀಧರ್ ಜೈನ್ ಅವರಿಗೆ 50 ವರ್ಷ ದಾಟಿದೆ. ಆದರೂ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತರೆ 30 ವರ್ಷದ ಯುವಕನಂತೆ ಚುರುಕಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. "ನಾನು ಇಂದಿಗೂ 40 ವರ್ಷದವನಂತೆ ಕಾಣಲು ಮತ್ತು 30ರ ಯುವಕನಂತೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯೇ ಕಾರಣ" ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ 'ಆಪ್ತಮಿತ್ರ'ದ ರಾಮನಾಥ.
'ಶ್ರೀ ನಿಮಿಷಾಂಬಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಡಾನ್ಸ್' ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್, ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀಧರ್, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತ ಮನೆತನದ ಕುಡಿ ಸೌಮ್ಯ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಪತ್ನಿ ಸೌಮ್ಯ ಅವರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ನೃತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ ಅವರು, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ 'ಶ್ರೀ ನಿಮಿಷಾಂಬಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಡಾನ್ಸ್' ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉಚಿತ ನೃತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಉದಾತ್ತ ಮನಸ್ಸು
ಇಂದಿನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಕಲಿಯಲು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಜೈನ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನದ (Grants) ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ, ನೂರಾರು ಬಡ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 'ಉಚಿತವಾಗಿ' ನೃತ್ಯ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ನೃತ್ಯದ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು (Costumes) ತಾವೇ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ಕೊಡಿಸುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಇವರದ್ದಾಗಿದೆ.
ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ - ಹೆಜ್ಜೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಉತ್ಸವ
ಸಿನಿಮಾದ ನಾಗವಲ್ಲಿಯಂತೆ ಇವರ ಬಳಿ ನೃತ್ಯ ಕಲಿತ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂದು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಡಾನ್ಸರ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಚೀನಾ, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಮೆಗಾ ಡಾನ್ಸ್ ಶೋಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಜೈನ್ ಅವರೇ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕಳೆದ 27 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 'ಹೆಜ್ಜೆ-ಗೆಜ್ಜೆ' ಎಂಬ ಭವ್ಯ ನೃತ್ಯ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲೂ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ!
'ಆಪ್ತಮಿತ್ರ'ದಲ್ಲಿ ನಾಗವಲ್ಲಿಗಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದ ರಾಮನಾಥ, ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ನೃತ್ಯ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಹೆಜ್ಜೆ-ಗೆಜ್ಜೆ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವೇ ಒಟ್ಟಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಏರಿತ್ತು. ಶ್ರೀಧರ್ ಜೈನ್, ಪತ್ನಿ ಸೌಮ್ಯ, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಓದುತ್ತಿರುವ ಮಗಳು ಲಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಮಗ ಸಾರಂಗ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ 'ಶಿವ ತಾಂಡವ' ನೃತ್ಯ ರೂಪಕವು ಬ್ರಾಡ್ವೇ ಶೋ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದು ಇಡೀ ಮೈಸೂರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
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