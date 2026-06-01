ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಪೂಲ್ಗೆ ಇಳಿದ 'ವಾರಣಾಸಿ'ಯ ಮಂದಾಕಿನಿ: ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಿಮ್ವೇರ್ ಫೋಟೋಸ್ ವೈರಲ್!
'ವಾರಣಾಸಿ' ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡುವೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಿಮ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಪೂಲ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ? ಅವರ ಸ್ಕಿನ್ಕೇರ್ ರಹಸ್ಯವೇನು? ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕ ದೇಸಿ ಶೈಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಮಂದಾಕಿನಿ'ಯಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯುತ್ತಾರಾ?
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ವೀಕೆಂಡ್ ಮೂಡ್
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರುವ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ, ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಲ್ನಲ್ಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಸ್ಕಿನ್ಕೇರ್ ಮತ್ತು ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಸವಿಯುವವರೆಗೆ, ನಟಿ ತಮ್ಮ ಭಾನುವಾರದ ದಿನಚರಿಯ ಝಲಕ್ ಅನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡುವೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ 'ಮೀ ಟೈಮ್'
'ವಾರಣಾಸಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಝಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಡುವೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ತಮಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಭಾನುವಾರ ಎಷ್ಟು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಿಮ್ವೇರ್ ಲುಕ್
ಈ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕಪ್ಪು ಸ್ವಿಮ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಪೂಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿ ತುಂಬಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಬಿಝಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಡುವೆ ಈ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕೇವಲ ಫೋಟೋಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಶೈಲಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಸ್ಕಿನ್ಕೇರ್ ಸೆಷನ್
ಭಾನುವಾರದ ಸೆಲ್ಫ್-ಕೇರ್ಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ತಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಕೇರ್ ದಿನಚರಿಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಈ ಸೆಲ್ಫ್-ಕೇರ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆಗಾಗ ತಮ್ಮ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯೂಟಿ ದಿನಚರಿಯ ಝಲಕ್ ಅನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ
ಪೂಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ಕೇರ್ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಅವರ ಈ ದೇಸಿ ಶೈಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಅವರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
'ವಾರಣಾಸಿ'ಯಲ್ಲಿ ಮಂದಾಕಿನಿ ಪಾತ್ರ
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಸ್ಎಸ್ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದು, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ 'ಮಂದಾಕಿನಿ' ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳು, ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಹಸದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ 2027 ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
