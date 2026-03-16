ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಧರಿಸಿದ್ದ ಈ ಹಾವಿನ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ತಯಾರಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಯ್ತು: ಏನಿದರ ವಿಶೇಷ?
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಧರಿಸಿದ್ದ ಈ ಹಾವಿನ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ತಯಾರಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಯ್ತು: ಏನಿದರ ವಿಶೇಷ?
ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವಾದ ಆಸ್ಕರ್ 2026ಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಲುಕ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕಿದೆ.
ಆಸ್ಕರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ
ಆಸ್ಕರ್ 2026ರ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಆಫ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಗೌನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದನ್ನು ಡಿಸೈನರ್ ಡಿಯೋರ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಗೌನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗೌನ್ನ ಸ್ಲಿಟ್ ಶೇಪ್ ತುಂಬಾನೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಗೌನ್ ಜೊತೆ ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ನೆಕ್ಪೀಸ್ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಯೂನಿಕ್ ಸ್ನೇಕ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಆಸ್ಕರ್ 2026ರ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಉಡುಪಿನೊಂದಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು, ಹಾವಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ನೀಡಿರುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ತಯಾರಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಯ್ತು?
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಸ್ಕರ್ 2026ರ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಧರಿಸಿದ್ದ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ನೇಕ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ತಯಾರಿಸಲು ಸುಮಾರು 1300 ಗಂಟೆಗಳ ಸಮಯ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಇದು ಬುಲ್ಗಾರಿಯ ಅದ್ಭುತ ಸರ್ಪೆಂಟಿ ಇಲ್ಯೂಸಿಯೊ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 235 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಿದ್ದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ನೀಲಮಣಿ ಇದೆ. ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ವಜ್ರಗಳು, ಪಚ್ಚೆ ಮತ್ತು ಗೋಮೇಧಿಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಸ್ನೇಕ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ವಿಶೇಷ?
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಸ್ನೇಕ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 14 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ನೀಲಮಣಿ ಇದೆ. ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ವಜ್ರಗಳು, ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಪಚ್ಚೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಓನಿಕ್ಸ್ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಉಂಗುರವನ್ನೂ ಧರಿಸಿದ್ದರು.
ಪತಿ ಜೊತೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ
ಆಸ್ಕರ್ 2026ರ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಪತಿ ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಕ್, ಬಿಳಿ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಬೋ ಕೂಡಾ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
