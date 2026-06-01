'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಸ್ಟಾರ್ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು? ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್, ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಪೈಕಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಡೆದವರು ಯಾರು? ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ?
ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್, ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಟನೆಯ 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ಯ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ರಿಲೀಸ್ ದಿನಾಂಕ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ-ಡ್ರಾಮಾ ಜಾನರ್ನ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ. ಅಂದಹಾಗೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೋಮಿ ಅದಜಾನಿಯಾ ಅವರ ಈ ಚಿತ್ರದ ಸ್ಟಾರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸಂಭಾವನೆ ವಿವರ ಈಗ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಯಾರ ಜೇಬು ಹೆಚ್ಚು ತುಂಬಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2'
ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್, ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಸಿನಿಮಾ 2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಡಯಾನಾ ಪೆಂಟಿ ನಟನೆಯ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಚಿತ್ರದ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಇದು. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹದಿಂದಾಗಿ ಒಂದಾದ ಕುನಾಲ್, ಎಲಿ ಮತ್ತು ದಿಯಾ ಎಂಬ ಮೂವರ ಜೀವನದ ಸುತ್ತ ಈ ಕಥೆ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹೋಮಿ ಅದಜಾನಿಯಾ ಅವರು 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾರೆಯರಾದ ಶಾಹಿದ್, ಕೃತಿ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಪ್ರಮುಖ ನಟರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಸ್ಟಾರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸಂಭಾವನೆ
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಮೂವರು ಪ್ರಮುಖ ತಾರೆಯರಲ್ಲಿ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಹಿದ್ ಅವರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲಿ ಮತ್ತು ದಿಯಾ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಲಾ 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಶಾಹಿದ್ ಈ ಹಿಂದೆ 'ತೇರಿ ಬಾತೋಂ ಮೇ ಐಸಾ ಉಲ್ಜಾ ಜಿಯಾ' (2024) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೃತಿ, "ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ. ಹಳೆಯ 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಭಾವನೆಗಳು, ಸ್ನೇಹ, ಡ್ರಾಮಾ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಸ್ಥಳಗಳ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮಿಶ್ರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಟ್ರೇಲರ್ ಯಾವಾಗ?
'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಾಹಿದ್, ಕೃತಿ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ 3 ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮೂರೂ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 19 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮ್ಯಾಡಾಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.