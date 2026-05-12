ಕೇನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಗೌನ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್: ಮಾಡರ್ನ್ ಗ್ಲಾಮರ್ ಲುಕ್ ವೈರಲ್!
2026ರ ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮಿಂಟ್-ಗ್ರೀನ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಗೌನ್ ಧರಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಮಾಡರ್ನ್ ಫ್ಯಾಷನ್, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾದ ಲುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್
2026ರ ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ಮಿಂಟ್-ಗ್ರೀನ್ ಬಣ್ಣದ ಗೌನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅದ್ಭುತ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ 'ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್-ಕೋರ್' ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಗ್ಲಾಮರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಸುಂದರ ನೋಟ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳೋದೇನು?
ಇದು ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಲುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಿಡಿ ಬಾಲ್ ಗೌನ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಶೋಲ್ಡರ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ಸ್, ಡೀಪ್ ನೆಕ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಫ್ರೆಂಚ್ ರಿವೇರಿಯಾದ ಬೇಸಿಗೆಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಈ ಮಿಂಟ್ ಬಣ್ಣದ ಗೌನ್ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿತ್ತು.
ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡಾ ಅದ್ಭುತ
ಆಲಿಯಾ ಅವರ ಈ ಕೇನ್ಸ್ ಉಡುಪನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಮೇಲಿದ್ದ ಕರಕುಶಲತೆ. ಗೌನ್ ಮೇಲೆ ಹೂವು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಗಾರ್ಡನ್ನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಉಡುಪಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡಾ ಅಂದವಾಗಿತ್ತು.
ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್
ಗೌನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಲೆಂದು ನಟಿ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಅವರು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು.
ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೇಕಪ್
ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ತಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸಾಫ್ಟ್-ಗ್ಲಾಮ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೇನ್ಸ್ ಲುಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಕಿನ್, ನ್ಯೂಡ್-ಟೋನ್ ಲಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೇಕಪ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಸೈಡ್-ಪಾರ್ಟೆಡ್ ಬನ್, ಗೌನ್ನ ಡ್ರಾಮಾಟಿಕ್ ನೋಟವನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿತು.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೇನ್ಸ್ ಲುಕ್
'ಕಡಿಮೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು' (less is more) ಎಂಬಂತೆ ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೇಕಪ್ವರೆಗೆ, ಆಲಿಯಾ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೇನ್ಸ್ ಲುಕ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಫೇರಿ-ಟೇಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದೆ.
