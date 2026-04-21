ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿಯವರನ್ನು 'ಭಾಭಿ' ಎಂದು ಕರೆದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೀತಾ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ತಪ್ಪು ಅರಿತ ಆಲಿಯಾ, ತಕ್ಷಣವೇ 'ನೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್' ಎಂದು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್. ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಆಲಿಯಾ, ನಂತರ ಸಹನಟಿ, ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದರು. 'ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆಯೂ ಆಗಿರುವ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿಯವರನ್ನು 'ಭಾಭಿ' (ಅತ್ತಿಗೆ) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಲು ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿಯವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆಯುವಾಗ, ಆಲಿಯಾ 'ಭಾಭಿ' ಎಂದು ಕರೆದರು. ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ, 'ಹಲೋ ಆಲಿಯಾ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಗು ಬೀರಿದರು.

ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮೌನ

ಆ ನಗುವಿನಲ್ಲೇ ಆಲಿಯಾಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು, 'ನೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯೂ ಸೋ ಮಚ್' ಎಂದು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮೌನವಾದರು. ಇನ್ನು, ಆಲಿಯಾ ನಟನೆಯ 'ಆಲ್ಫಾ' ಚಿತ್ರ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಸ್ಪೈ ಆಕ್ಷನ್ ಜಾನರ್‌ನ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶರ್ವರಿ, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಮುಂದೂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಕೊನೆಗೂ 'ಆಲ್ಫಾ' ಈ ವರ್ಷದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಇದಾಗಿದೆ.