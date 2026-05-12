ಪ್ರಾಜಕ್ತಾ ಮಾಳಿ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೋದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಕಾಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸದ್ಯ ನಟಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಭರಣ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿಯೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಜಕ್ತಾ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ತಮಾಷೆಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಜಕ್ತಾ ಮಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದವರೆಗೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಜಕ್ತಾ ಕೂಡ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಟಿ ಬಹಳ ಯೋಚಿಸಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಪ್ರಾಜಕ್ತಾ, 'ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ' ಎಂದು ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಉತ್ತರದಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ಮುಜುಗರವಾಗಿದೆ.
ಶೇರ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್! ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಬ್ಬವೋ ಹಬ್ಬ!
Niveditha Gowda ಭರ್ಜರಿ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಶನ್… ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸುಂದ್ರಿಯ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಅಮ್ಮನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ: ಬಾಲ್ಯದ ಫೋಟೊ ಹಂಚಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ ಈ ಕಿರುತೆರೆ ಚೆಲುವೆ ಯಾರು?
ಆ್ಯಂಕರ್ ರಶ್ಮಿಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ? ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್, ಹುಡುಗ ಯಾರು?