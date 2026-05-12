ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಹೀರೋ ಯಾರು? ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವರನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಕೊನೆಗೂ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾಯಕನಾಗಿಯೂ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದ ವಿಜಯ್ಗೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟವಾದ ಹೀರೋ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ?
ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದಳಪತಿ
ನಟನಾಗಿ ಕಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ವಿಜಯ್ ದಳಪತಿ, ನಾಯಕನಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಎರಡೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಮನಗೆದ್ದು ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಂದರೂ, ವಿಜಯ್ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಜಿಆರ್ ನಂತರ ಸಿಎಂ ಆದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ದಳಪತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಟನೆಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಇದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾತ್ರವೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಜಯ್ ಮುಂದಿನ ನಡೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಷ್ಟವಾದ ತೆಲುಗು ಹೀರೋ ಯಾರು?
ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ನಟರಿಗೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ. ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆಗೆ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್, ಸೂರ್ಯ, ವಿಕ್ರಮ್, ವಿಶಾಲ್ ಅವರಂತಹ ನಟರು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತೆಲುಗು ನಟರಿಗೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದಾಗಿ, ಈಗೀಗ ತೆಲುಗು ನಟರಿಗೂ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ದಳಪತಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ತೆಲುಗು ಹೀರೋ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಚಿರಂಜೀವಿ ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ
ವಿಜಯ್ಗೆ ತೆಲುಗು ನಟರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಷ್ಟ? ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ನಟ ಯಾರು? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಜಯ್ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತೆಲುಗು ನಟರಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಎಂದರೆ ತಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಅವರು ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದ ರೀತಿ, ಅವರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಆಕ್ಷನ್, ಮತ್ತು ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಎಂದರೆ ವಿಜಯ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಂತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಅವರನ್ನು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಂತೆ
ಅದೇ ರೀತಿ, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಎಂದರೆ ವಿಜಯ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಂತೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿವೆ ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಪವನ್ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಒಂದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ನಟರು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ವಿಜಯ್ ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದರೆ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಗೇರಿದರು. ಆದರೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ವಿಜಯ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಆಗಲು ಬೇಕಾದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಲವು ಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಆಗಿ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರಾ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.