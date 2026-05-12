ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಓಡುತ್ತಾ ಹೊಳೆಯುವ ಕೆರೆಯ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಸುಂದರಿ ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದು ಬರುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಇಡೀ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ, ಬಳಸಲಾದ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವಾಗಿದೆ. ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ..
ನೋರಾ ಫತೇಹಿ - ಹನಿ ಸಿಂಗ್ಗೆ 'ಕಾಪಿ' ಸಂಕಷ್ಟ: ನೆಟ್ಟಿಗರ ಆಕ್ರೋಶ!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ಗಳ ರಾಣಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ (Nora Fatehi) ಮತ್ತು ರಾಪರ್ ಹನಿ ಸಿಂಗ್ (Honey Singh) ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ 'ಬಾಡಿ ರೋಲ್' (Body Roll) ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಭಾರೀ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಈಗ 'ಪ್ಲೇಜಿಯರಿಸಂ' ಅಥವಾ 'ನಕಲು' ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಾಡಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನ ಖ್ಯಾತ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಸರಣಿ 'ಲವ್, ಡೆತ್ + ರೋಬೋಟ್ಸ್' (Love, Death + Robots) ನ 'ಜಿಬಾರೋ' (Jibaro) ಎಪಿಸೋಡ್ನಿಂದ ಅಕ್ಷರಶಃ ನಕಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಿಡಿಕಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ವಿವಾದ?
'ಬಾಡಿ ರೋಲ್' ಹಾಡಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಓಡುತ್ತಾ ಹೊಳೆಯುವ ಕೆರೆಯ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಸುಂದರಿ (ನೋರಾ ಫತೇಹಿ) ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದು ಬರುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಇಡೀ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ, ಬಳಸಲಾದ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವು 2022ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನ 'ಜಿಬಾರೋ' ಎಪಿಸೋಡ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ.
ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ನಿಂದ ಸೀನ್ ಟು ಸೀನ್ ಕದ್ದರೇ ಜೋಡಿ?
ಜಿಬಾರೋದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಬ್ಬ ಸುಂದರಿ ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದು ಬಂದು ಸೈನಿಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ದೃಶ್ಯವಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಜನರು, "ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲವೇ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾವಳಿ:
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡಿನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಆಗುತ್ತಿದೆ. "ಕಾಪಿ ಕ್ಯಾಟ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು "ಇದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದು ಕಳ್ಳತನ!" ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕದ್ದರೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ?" ಎಂದು ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಅವರನ್ನೇ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಲ್ಮಿ ಸೋನಿಯಾ ಎಂಬ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಈ ಎರಡೂ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಹೋಲಿಕೆಯ ರೀಲ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದು ಈಗ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಜಿಬಾರೋ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಅಲ್ಬರ್ಟೊ ಮಿಲ್ಗೊ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಜಿಬಾರೋ' ಎಪಿಸೋಡ್ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಅನಿಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೇವಲ ದೃಶ್ಯಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಕಲೆ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಈಗ ಅಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ನೋರಾ ಮತ್ತು ಹನಿ ಸಿಂಗ್ ತಂಡ ನಕಲು ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಕಲಾಪ್ರೇಮಿಗಳ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ತಂಡದ ಮೌನ:
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ವಿವಾದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಹನಿ ಸಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ವಿವಾದವನ್ನೇ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ನೋರಾ ಮತ್ತು ಹನಿ ಸಿಂಗ್ ಜೋಡಿಯ ಮೊದಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಹಾಡು ಹಿಟ್ ಆಗುವ ಮೊದಲೇ ವಿವಾದದಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ 'ಕಾಪಿ' ಆರೋಪದಿಂದಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮಾನವನ್ನು ಹರಾಜು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ.
