Shocking: ಯಾರಿವನು?.. ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ವಿಜಯ್, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ 1ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ ಯುವನಟ!
ದಶಕಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗ ಆಳುತ್ತಿರುವ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್, ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾದ್ಶಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ರಂತಹ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಟರನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ನಟ ನಂಬರ್ 1 ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು! ಯಾರವನು ನೋಡಿ..
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್, ಶಾರುಖ್ಗೇ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟ 'ಹೂವಿನಂತ' ಪೋರ! ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಿಂದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದ ಈ ಹೊಸ ಬಾಸ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಯಾರ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆದವರು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ದಶಕಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗ ಆಳುತ್ತಿರುವ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್, ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾದ್ಶಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ರಂತಹ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಟರನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ನಟ ನಂಬರ್ 1 ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು!
ಹೌದು, ಈಗ ಇಡೀ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಆತನೇ ಯುಧ್ವೀರ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ (Yudhvir Ahlawat). ಈ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ "ಇವರು ಯಾರಪ್ಪಾ?" ಅನ್ನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ IMDb (Internet Movie Database) ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡಿರುವ ಮೋಡಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದಲ್ಲ.
ಘಟಾನುಘಟಿಗಳಿಗೇ ಇಲ್ಲಿದೆ ಶಾಕ್!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ IMDb ಜನಪ್ರಿಯ ನಟರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಥವಾ ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ವಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಉಲ್ಟಾಪಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ! ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಕರ್ತವ್ಯ' (Sector 36) ಚಿತ್ರದ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಯುಧ್ವೀರ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ ಈ ವಾರದ "ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಭಾರತೀಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ" ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿರೋ ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿದರೆ ಅಬ್ಬಾ ಎನ್ನಿಸದೇ ಇರದು. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ 'ದಳಪತಿ' ವಿಜಯ್ 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ 24ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಶಾರುಖ್ ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಟಾಪ್ 30 ರಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಈ ಯುವ ನಟನ ಕ್ರೇಜ್ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು ಊಹಿಸಿ!
ಯಾರು ಈ ಯುಧ್ವೀರ್ ಅಹ್ಲಾವತ್?
ಹರಿಯಾಣ ಮೂಲದ ಈ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟ 2019 ರಲ್ಲಿ 'ಸಾಂಡ್ ಕಿ ಆಂಖ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟವರು. ನಂತರ 'ಲವ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್' ಮತ್ತು 'ಕೋ-ಎಡ್' ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಅಸಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೀಚಿನ 'ಕರ್ತವ್ಯ' ಚಿತ್ರದಿಂದ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇವರು 14 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಎಷ್ಟು ನೈಜವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಕಾಡಲು ಶುರುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವಾಗ ಎದೆಗುಂದದೆ ನೀಡಿದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈಗ ಇವರನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಜನರ ಸರ್ಚ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಸಾಧನೆ!
IMDb ತನ್ನ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 250 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯುಧ್ವೀರ್ ಅವರ ನಟನೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದವರಂತೆ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕಿದ್ದೇ ಇವರು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಲು ಕಾರಣ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಆರ್ಭಟದ ನಡುವೆ, ಒಬ್ಬ ಹೊಸಬ ತನ್ನ ನಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಇಡೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತನ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. "ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕಬಹುದು" ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯುಧ್ವೀರ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್!
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯುವ ನಟ ಇನ್ನೂ ಎಂತಹ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಈಗ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ರಾವೋ ಯುಧ್ವೀರ್!
