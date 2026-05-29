"ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತದೆ ನಿಜ, ಆದರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸದ್ದು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಜಾಣತನಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ.
"ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತದೆ ನಿಜ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇಲ್ಲ!" ಟ್ರೋಲರ್ಗಳ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸುಂದರಿ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಫ್ರೀಕ್, ಸ್ಟೈಲ್ ಐಕಾನ್ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಟಿ. ಅವರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೇ ಇರಲಿ, ಸದಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಲೈಮ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಖ್ಯಾತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪಿಡುಗು. ಈಗ ಇದೇ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ನೀಡಿರುವ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎನ್ನುವುದು ಬರಿ ಗದ್ದಲ!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮಲೈಕಾ, ತಮಗೆ ಬರುವ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತದೆ ನಿಜ, ಆದರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.
ಸದ್ದು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಜಾಣತನಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಅದೇನೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರೆ, ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆ!
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಲೈಕಾ ಈಗ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೆಲವು ಗಡಿಗಳನ್ನು (Boundaries) ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನೂ ನಾನು ಓದುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಾನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿಡುತ್ತವೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಯಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಪರಿಪಕ್ವತೆ!
ಟ್ರೋಲರ್ಗಳ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಮೊದಮೊದಲು ಬೇಸರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಮಲೈಕಾ, ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. "ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾರಾದರೂ ಟೀಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ, ಅದು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ನಮ್ಮನ್ನಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸಂತೋಷ ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಇಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ" ಎಂಬುದು ಮಲೈಕಾ ಅವರ ವಾದ.
ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಬ್ರೇಕಪ್ ನಂತರದ ಮಾತು!
ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಅವರ ಸುದೀರ್ಘ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆರೆಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಾಸಿಪ್ಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲೈಕಾ ನೀಡಿರುವ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹಬ್ಬುವ ವದಂತಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ...
ಇನ್ನು ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಟನೆಯ 'ಥಮ್ಮಾ' (Thamma) ಚಿತ್ರದ 'ಪಾಯಿಸನ್ ಬೇಬಿ' (Poison Baby) ಎಂಬ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಟ್ರೋಲರ್ಗಳಿಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮಲೈಕಾ ತಮ್ಮದೇ ರಾಜಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
