2025ನೇ ಇಸವಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡದೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಟಾಪ್ ನಟರು ಯಾರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಕಾರಣವೇನು?
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಮತ್ತು 'ರಾಮಾಯಣ್ ಭಾಗ 1' ಎಂಬ 2 ಚಿತ್ರಗಳು 2026 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. ಅವರು ನಟಿಸಿದ ಕೆಜಿಎಫ್ ಭಾಗ 2 ಚಿತ್ರವು 2022 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಭಾಸ್
ಪ್ರಭಾಸ್ಗೂ 2025ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, 2026ರಲ್ಲಿ ಅವರ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಮತ್ತು 'ಫೌಜಿ' ಎಂಬ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಭಾಸ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಂಡು ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ.
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ನಟ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರ 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' 2026 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆ ನಂತರ ಅವರು ನಟನೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಲಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ನಾಯಗನ್ 2026ರ ಪೊಂಗಲ್ಗೆ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್
ತೆಲುಗು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರ 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ AA22XA6, 2028 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಟ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು
ತೆಲುಗು ನಟ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರ 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು 2026 ರಲ್ಲೂ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರ 2027 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ಕಾರ್ತಿ
ನಟ ಕಾರ್ತಿ ನಟನೆಯ 'ಮೆಯ್ಯಳಗನ್' ಎಂಬ ಮಾಸ್ಟರ್ಪೀಸ್ ಚಿತ್ರ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅವರ ನಟನೆಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರವೂ ತೆರೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರ 'ವಾ ವಾತಿಯಾರ್' ಚಿತ್ರ ಈ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.
