ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ 'ರಾಮಾಯಣ' ಮತ್ತು AI ನಿಂದ ತಯಾರಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿತ್ರ 'ಹನುಮಾನ್: ದಿ ಇಟರ್ನಲ್' ಟೀಸರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 19, 2025 ರಂದು ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ 'ಅವತಾರ್: ಫೈರ್ ಅಂಡ್ ಆಶ್' ಜೊತೆಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ 'ರಾಮಾಯಣಂ' ಚಿತ್ರ ಘೋಷಣೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾಗ 2026 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅದರ ಟೀಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ನೋಡಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೊಸ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಈ ವರ್ಷವೇ ನೋಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 'ರಾಮಾಯಣ' ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಕೂಡ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಯಾವ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ 'ರಾಮಾಯಣ' ಟೀಸರ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ?
ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಂಗಾಮ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 'ರಾಮಾಯಣ' ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ 'ಅವತಾರ್: ಫೈರ್ ಅಂಡ್ ಆಶ್' ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 'ದಂಗಲ್' ಮತ್ತು 'ಛಿಛೋರೆ' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ 'ರಾಮಾಯಣ' ಅನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತಾಮಾತೆಯಾಗಿ, ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲದೆ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 2026 ಮತ್ತು 2027 ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ.
'ಅವತಾರ್: ಫೈರ್ ಅಂಡ್ ಆಶ್' ಜೊತೆ ಈ ಟೀಸರ್ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ
'ಅವತಾರ್: ಫೈರ್ ಅಂಡ್ ಆಶ್' ಜೊತೆಗೆ 'ಹನುಮಾನ್: ದಿ ಇಟರ್ನಲ್' ಟೀಸರ್ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು AI ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 'ಫರಾರಿ ಕಿ ಸವಾರಿ' ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು 'ರುದ್ರ: ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್' ಸರಣಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ರಾಜೇಶ್ ಮಪುಸ್ಕರ್ ಇದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿಕ್ರಮ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಅಬಂಡಿಟಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಮೀಡಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟರಿವರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು 2 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಂದು ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. 'ಅವತಾರ್: ಫೈರ್ ಅಂಡ್ ಆಶ್' ಡಿಸೆಂಬರ್ 19, 2025 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ, 'ರಾಮಾಯಣಂ' ಮತ್ತು 'ಹನುಮಾನ್: ದಿ ಇಟರ್ನಲ್' ಟೀಸರ್ಗಳನ್ನು ಜನರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.