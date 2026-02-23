- Home
- ಆಪ್ತರಿಗೆ ವಿರೋಶ್ ಜೋಡಿಯ ಪಾರ್ಟಿ; ಮಹೆಂದಿ, ಹಳದಿ , ಸಂಗೀತ್ ಸೆರೆಮನಿ ದಿನಾಂಕ ಬಹಿರಂಗ
ಆಪ್ತರಿಗೆ ವಿರೋಶ್ ಜೋಡಿಯ ಪಾರ್ಟಿ; ಮಹೆಂದಿ, ಹಳದಿ , ಸಂಗೀತ್ ಸೆರೆಮನಿ ದಿನಾಂಕ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂಜೆಯಂದಲೇ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದೆ.
ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ
ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮದುವೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಡೇಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದ ವಿರೋಶ್ ಜೋಡಿ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ವಿಜಯ್ ದವೇರಕೊಂಡ ಹಾಗೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು (ಫೆ.23) ಸಂಜೆಯಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.
ಆಪ್ತರಿಗಷ್ಟೇ ಪಾರ್ಟಿ
ಇಂದು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಹಾಗೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಉದಯಪುರ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಈ ಜೋಡಿ ಆಪ್ತರಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಆಮಂತ್ರಿತ ಆಪ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಗೂ ದೇವರಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬ ಸದ್ಯರು ನಾಳೆ (ಫೆ.24) ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉದಯಪುರ ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ.
ಫೆ.24ಕ್ಕೆ ಮೆಹಂದಿ ಸಂಭ್ರಮ
ಫೆಬ್ರವರಿ 24ರ ಸಂಜೆಯಿಂದ ಉದಯಪುರದ ಐಟಿಸಿ ಮೆಮೆಂಟೋಸ್ ಹೊಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಹಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದೇ ಹೊಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಮಹೆಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಪ್ತ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಆಪ್ತರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಫೆ.25ಕ್ಕೆ ಹಳದಿ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ್ ಸೆರೆಮನಿ
ಮಹೆಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಮರುದಿನ ಅಂದರೆ ಫೆ.25ರಂದು ಹಳದಿ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ್ ಸೆರೆಮನಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಮದುವೆಗೆ ಕೇವಲ 100 ಮಂದಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮದುವೆ ಒಟ್ಟು 100 ಮಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 50 ಮಂದಿ ಉಭಯ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನುಳಿದ 50 ಮಂದಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಆಪ್ತರು, ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 4ಕ್ಕೆ ಆರತಕ್ಷತೆ
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕೊಡಗಿನ ಮೂಲದವರು. ಮದುವೆ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ, ರೆಸೆಪ್ಶನ್ ಮಾರ್ಚ್ 4ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ ನಾಲ್ಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
