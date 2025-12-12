- Home
2025ರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪ್ರಭಾಸ್ ಕ್ರೇಜ್ ಟಾಪ್: 4000 ಕೋಟಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್!
ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. 'ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದರೂ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 'ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಚಿತ್ರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. 'ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ನಂತರ ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಭಾಸ್
ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಎನ್ನುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಕೃಷ್ಣಂ ರಾಜು ಅವರ ನಟನಾ ವಾರಸುದಾರರಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪ್ರಭಾಸ್, 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು. ಪ್ರಭಾಸ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ'. ಈ ಚಿತ್ರ 1000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲ
ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರಿಂದ ಒಂದೂ ಸಿನಿಮಾ ಬಾರದಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 'ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಬಿಡುಗಡೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮುಂದೂಡಿದ್ದರಿಂದ 2025ರ ಪ್ರಭಾಸ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. 2026ರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾಸ್ ಹಂಗಾಮ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 4000 ಕೋಟಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸಾಧನೆ. ಒಬ್ಬ ನಟನನ್ನು ನಂಬಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತಲ್ಲ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ಗೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್
ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾರುತಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ 'ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಚಿತ್ರ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆ ತಡವಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ಪ್ರಭಾಸ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. 'ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ 350 ಕೋಟಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಫೌಜಿ
ಹನು ರಾಘವಪುಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವೂ 2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದ ಪೀರಿಯಡ್ ವಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ. ಭಾರೀ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರದ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ 500 ಕೋಟಿ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಸ್ಪಿರಿಟ್
ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ 1000 ಕೋಟಿ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಲಾರ್ ಭಾಗ 2
ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಸಲಾರ್ 1' ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 'ಸಲಾರ್ 2' ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಭಾಗ 2 ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೋ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 800 ಕೋಟಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
