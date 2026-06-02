Thalapathy Vijay: ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಸಿಎಂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ 'ಮೊದಲ ಸೇವಕ'ನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಎಂ ಆದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಭಾಷಣ..
ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸ ಶಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ಗಳನ್ನು చితಪಟ ಮಾಡಿದ 'ದಳಪತಿ' ವಿಜಯ್, ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಆದ ನಂತರ ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಬೃಹತ್ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ (Thalapathy Vijay) ಮಾತನಾಡಿದ ರೀತಿ ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಭಾಷಣವಲ್ಲ, ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ.
ಎಂಜಿಆರ್ ದಾಖಲೆ.. ವಿಜಯ್ ವಿನಯ
ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಜನಸಾಗರವನ್ನು ಕಂಡು ಭಾವುಕರಾದ ವಿಜಯ್, ಒಂದು ಸಂಚಲನಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು. 'ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ, ದಿವಂಗತ ಸಿಎಂ ಎಂಜಿಆರ್ ಅವರಿಗೂ ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತಗಳು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀವು ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' (ಟಿವಿಕೆ) ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ' ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ 'ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಎಂಜಿಆರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ. ನಾನು ಕೇವಲ ಎಂಜಿಆರ್, ಅಣ್ಣಾ, ಪೆರಿಯಾರ್ ತೋರಿಸಿದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಬಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದರು.
ಡಿಎಂಕೆ - ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್
ದಶಕಗಳಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಎಂಬ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 'ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ನೀವು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಆರು ತಿಂಗಳು ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತೇನೆ ಅಂದರು, ಆದರೆ ಅವರಿಂದ ಆರು ದಿನವೂ ಸುಮ್ಮನಿರಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕೇವಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ 'ಮೊದಲ ಸೇವಕ'ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ' ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಹವಾ
ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರಂದು ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷ ಬರೋಬ್ಬರಿ 108 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸ್ವತಃ ವಿಜಯ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ಪೆರಂಬೂರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ 1,19,454 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು, 53,532 ಮತಗಳ ಭಾರಿ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 91,381 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು, 27,416 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ವಿಜಯ್ ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ, ಚೆನ್ನೈ ಪೆರಂಬೂರ್ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಪాలిಟಿಕ್ಸ್
ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ ವಿಜಯ್, ಈಗ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜನರ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ವಿಜಯ್ ಹಲವು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ, ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ವೈನ್ ಶಾಪ್ಗಳನ್ನು ದೂರ ಸರಿಸುವುದು, ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವು ತೋರಿದ್ದಾರೆ. 1977ರಿಂದ 1987ರವರೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡನ್ನು ಆಳಿದ ಮೊದಲ ನಟ-ಸಿಎಂ ಎಂಜಿಆರ್ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ವಿಜಯ್ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ದಳಪತಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೋ ನೋಡಬೇಕು.
