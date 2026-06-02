ಮಾಜಿ ಐಪಿಎಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದಿಂದಾಗಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿದ್ದರೂ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ 50 ವರ್ಷದ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಇದುವರೆಗೂ ಮದುವೆ ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ? ಅವರ ಲವ್ ಲೈಫ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ನಟಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಐಪಿಎಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿದ್ದು ಬಹಳ ದಿನಗಳೇ ಕಳೆದಿದ್ದರೂ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವೇಳೆ, ತಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿಯಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಸುಶ್ಮಿತಾ ಮೇಲಿದ್ದ 'ಗೋಲ್ಡ್ ಡಿಗ್ಗರ್' ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ಸುಶ್ಮಿತಾ ಒಬ್ಬ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಹಿಳೆ, ಆಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೋಲ್ಡ್ ಡಿಗ್ಗರ್ ಅಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಕೇವಲ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹಲವರ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ನಂತರ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಲವರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಅಫೇರ್ಗಳು
ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ಗೆ ಈಗ 50 ವರ್ಷ, ಆದರೂ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವರ ಅಫೇರ್ಗಳ ಕಥೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯೇನಿಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಸುಮಾರು 10 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾಜಿ ಪ್ರಿಯಕರರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ...
ವಿಕ್ರಮ್ ಭಟ್ ಮತ್ತು ರಣದೀಪ್ ಹೂಡಾ
ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಕ್ರಮ್ ಭಟ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಅಫೇರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ವಿಕ್ರಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಸುಶ್ಮಿತಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮನಸೋತಿದ್ದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆಯಾದರು. ನಟ ರಣದೀಪ್ ಹೂಡಾ ಜೊತೆಗೂ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯಾಗುವ ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆಯಾದರು. ಇವರ ಸಂಬಂಧ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಂಟಿ ಸಜ್ದೇ ಮತ್ತು ಮುದಸ್ಸರ್ ಅಜೀಜ್
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಂಟಿ ಸಜ್ದೇ ಮೇಲೂ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಮುದಸ್ಸರ್ ಅಜೀಜ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಅಫೇರ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಬೇರೆಯಾದರು. ಉದ್ಯಮಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಖತ್ರಿ ಜೊತೆಗೂ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಸ್ನೇಹ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು.
ಇವರೊಂದಿಗೂ ಇತ್ತು ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಅಫೇರ್
ಹಾಟ್ಮೇಲ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸಬೀರ್ ಭಾಟಿಯಾ ಜೊತೆಗೂ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಅಫೇರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಸಬೀರ್ ಅವರು ಸುಶ್ಮಿತಾಗೆ 10.5 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ವಜ್ರವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯೂ ಇತ್ತು. ಇವರಲ್ಲದೆ, ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಸಂಜಯ್ ನಾರಂಗ್, ಹೃತಿಕ್ ಭಾಸಿನ್, ಮಾಡೆಲ್ ರೋಹಮನ್ ಶಾಲ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಸೀಂ ಅಕ್ರಮ್ ಜೊತೆಗೂ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಹೆಸರು ಥಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇವರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಬ್ರೇಕಪ್ನಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಮದುವೆಯ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಸುಶ್ಮಿತಾ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ದತ್ತು ಪುತ್ರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.