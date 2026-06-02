ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್-ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ನಟನೆಯ 'ಕಬೀರ್ ಸಿಂಗ್' ಸಿನಿಮಾದ ಬೈಕ್ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೀನ್ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಆ ಸೀನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಆ ಕಿಸ್ ನಿಜವಾಗಿತ್ತಾ? ನಕಲಿಯಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅಸಲಿ ಕಥೆ.
ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕೆಲವು ಸೀನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, 'ಅಬ್ಬಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೇಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪಾ' ಅಂತ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ, ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗೋ ಬೈಕ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಹೀರೋ-ಹೀರೋಯಿನ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಸೀನ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಈಗ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ನಟನೆಯ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಕಬೀರ್ ಸಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ (BTS) ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ, ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹಿಂದಿನ ಹಲವು ಸೀಕ್ರೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೀನ್ಗಳು ನಿಜಾನಾ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಯಲಾದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಟ್ರಿಕ್
@nandantwts ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸ್ ಯೂಸರ್ ಈ BTS ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 29 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 'ಕಬೀರ್ ಸಿಂಗ್' ಸಿನಿಮಾದ ಫೇಮಸ್ ಬೈಕ್ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯ ತುಂಬಾನೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ, ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆದರೆ, BTS ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆನೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಅಸಲಿ ಕಥೆಯೇ ಬೇರೆ ಅಂತ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಶಾಹಿದ್ ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಾ ಕೂತಿದ್ದ ಬೈಕ್ ತಾನಾಗಿಯೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಆ ಬೈಕನ್ನು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಟ್ರಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ, ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದ ವಾಹನದಿಂದ ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೇ ಟ್ರಾಲಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂತು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳಿಂದ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೀನ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಡೆದಿದ್ದು, ಎರಡು ಟೇಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ.
ಈ ರೀತಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯಾಕೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ?
ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ, ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ನಟ-ನಟಿಯರು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೆ, ಅಪಘಾತದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟ್ರಾಲಿ, ರಿಗ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ದೃಶ್ಯವೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತೆ, ಕಲಾವಿದರೂ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಫನ್ನಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್
ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಸರ್ಗಳು ತರಹೇವಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು "ಫಿಲ್ಮಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್" ಅಂದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು "ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು" ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು, ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೀನ್ಗಳು ನಿಜವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಕಬೀರ್ ಸಿಂಗ್' ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ?
ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ನಟನೆಯ 'ಕಬೀರ್ ಸಿಂಗ್' 2019ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ವರ್ಷ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು, ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾಗಿವೆ.
ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್
-'ಕಬೀರ್ ಸಿಂಗ್' ತೆಲುಗಿನ 'ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಹಿಂದಿ ರಿಮೇಕ್.
-ಮೂಲ 'ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಅವರೇ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು.
-'ಕಬೀರ್ ಸಿಂಗ್' ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೋಲೋ ಹಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
-ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಟ್ರಾಲಿ, ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾ ರಿಗ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.