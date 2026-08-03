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- ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿ ಇತಿಹಾಸದ ಅತಿ ದುಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು…. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರವೂ ಇದೆ ಈ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ
ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿ ಇತಿಹಾಸದ ಅತಿ ದುಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು…. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರವೂ ಇದೆ ಈ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ
Top 10 Biggest Budget Movies: ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾವು ಇದೀಗ ಕೇವಲ ಸ್ಟಾರ್’ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿರದೆ, ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಸಿನಿ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಭಾರತದ ಟಾಪ್ 10 ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾವೂ ಇದೆ.
ಅತಿ ದುಬಾರಿ ಟಾಪ್ 10 ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಸಿನಿ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ರಾಮಾಯಣ' ದಿಂದ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 AD' ಹಾಗೂ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ 'RRR'ವರೆಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಜೆಟ್ ಈಗ ಹಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅದ್ಭುತ VFX, ಭವ್ಯ ಸೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೂಲಕ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ 10 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿ.
ರಾಮಾಯಣ
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಚಿತ್ರವಾಗಲಿದೆ. ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಟ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಸುಮಾರು ₹4,000 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಯಶ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಕರ್ ವಿಜೇತ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಹಾಗೂ ಹಾನ್ಸ್ ಜಿಮ್ಮರ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಭಾಗ ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ (Toxic)
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಭವ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಡ್ರಾಮಾದ ಅಂದಾಜು ಬಜೆಟ್ ₹700-800 ಕೋಟಿ.
ಕಲ್ಕಿ 2898 AD
ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 AD' ಸುಮಾರು ₹600 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಪುರಾಣ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಲೋಕವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿರುವ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತ VFX ಮತ್ತು ಕಥಾಹಂದರದಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜಾಗತಿಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.
RRR
ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'RRR' ಸಿನಿಮಾ ಸುಮಾರು ₹550 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅಭಿನಯದ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು. ಚಿತ್ರದ 'ನಾಟು ನಾಟು' ಹಾಡು ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತು.
ಆದಿಪುರುಷ್
ರಾಮಾಯಣ ಆಧಾರಿತ 'ಆದಿಪುರುಷ್' ಸಿನಿಮಾ ₹500 ರಿಂದ ₹700 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ಪ್ರಭಾಸ್, ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರೂ, ಕಳಪೆ VFX ಹಾಗೂ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ.
2.0
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ '2.0' ಸಿನಿಮಾ ಸುಮಾರು ₹450-600 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್. ಶಂಕರ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ VFX ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿತ್ತು.
ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ 'ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಸುಮಾರು ₹410 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸುಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು, ₹1,800 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತು.
ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್
ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿನಯದ ಹಾರರ್-ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಸುಮಾರು ₹405 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಭವ್ಯ ಸೆಟ್ಗಳು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ VFX ಹಾಗೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ದುಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ (GOAT)
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅಭಿನಯದ 'GOAT' ಸಿನಿಮಾ ಸುಮಾರು ₹400 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ವೆಂಕಟ್ ಪ್ರಭು ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಯಂಗ್ ಆಫಗಿ ತೋರಿಸಲು ಡಿ-ಏಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಹೈಎಂಡ್ VFX ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ: ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ – ಶಿವ
ಅಯಾನ್ ಮುಖರ್ಜಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ: ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ – ಶಿವ' ಸಿನಿಮಾ ಸುಮಾರು ₹375 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅಭಿನಯದ ಈ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ-ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತೀಯ ಪೌರಾಣಿಕ ಅಸ್ತ್ರಗಳ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ VFX ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ಮೌನಿ ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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