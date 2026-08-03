ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕಂಗನಾ ಅವರ 'ಫೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅತ್ತ ಹೃತಿಕ್ ಈ ಬಾರಿಯಾದರೂ ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಡುತ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಕಂಗನಾ ಅವರ ಈ 'ಟಾಂಗ್'ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡುತ್ತಾರಾ? &nbsp;ಏನಿದು ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..

Kangana Ranaut-Hrithik Roshan Big Fight: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ 'ಬಿಗ್ ಫೈಟ್' ಪಾರ್ಟ್-2: ಹೃತಿಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಿಸಿದ 'ಪಂಗಾ ಕ್ವೀನ್' ಕಂಗನಾ!

ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೂ, ಕೆಲವು 'ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್' ಡ್ರಾಮಾಗಳು ಮಾತ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ಹಳೆಯದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ, ಬಿ-ಟೌನ್‌ನ ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್ ವಿವಾದದ ಜೋಡಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ (Kangana Ranaut) ಮತ್ತು ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆರಿದ್ದ ಕೆಂಡಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯೇ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ!

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ಅಸಲಿಗೆ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ನೀಡಿದ್ದ ಕೆಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದವು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹಳೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕೆದಕಿ, "ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ (Hrithik Roshan) ಅವರ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು" ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಅಂದರೆ, ಕಂಗನಾ ಅವರ ವರ್ತನೆ ನೋಡಿದರೆ ಅಂದು ಹೃತಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೇ ನಿಜವಿರಬಹುದು ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಹೃತಿಕ್ ಈ ಬಾರಿ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದೇ ತಡ, ಕಂಗನಾ ಎಂಬ ಸುನಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ!

ಹೃತಿಕ್ ಕೊಟ್ಟ 'ತತ್ವಜ್ಞಾನ'ದ ಪೆಟ್ಟು!

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್, ಈ ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, "ಒಬ್ಬರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪರ ನಿಲ್ಲುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸತ್ಯವೇನೆಂದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವವರೆಗೆ ನಾನು ಕಾಯುತ್ತೇನೆ" ಎಂಬ ಅರ್ಥದ ಗಂಭೀರವಾದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನೋಡಲು ಇದು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಕಂಗನಾ ಪಾಲಿಗೆ ಇದು ಕೆಣಕಿದಂತಾಗಿತ್ತು.

ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್‌ರ ಖಡಕ್ ರಿಟನ್ ಗಿಫ್ಟ್!

ತಮ್ಮನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕೆಣಕಿದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರುವ ಜಾಯಮಾನ ಕಂಗನಾ ಅವರದ್ದಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹೃತಿಕ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕಂಗನಾ, ಅಕ್ಷರಶಃ ಬೆಂಕಿ ಉಗುಳಿದ್ದಾರೆ. "ಹೃತಿಕ್ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಈಗ ಸಾಬಾ ಆಜಾದ್ ಅವರಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕೆಣಕುವುದು ನಿಮಗೆ ಶೋಭೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲದ 'ಕ್ವೀನ್', "ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಮೊದಲು ತಡೆಯಿರಿ. ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನಗತ್ಯ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೂ ಮುಜುಗರವಾಗಬಹುದು, ನೆನಪಿರಲಿ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇತಿಹಾಸ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ?

2016ರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಈ 'ಸಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್' ವಿವಾದ, ಇಮೇಲ್ ಬಾಂಬ್‌ಗಳು, ಕಾನೂನು ನೋಟಿಸ್‌ಗಳ ಜಟಾಪಟಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಹೃತಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಹಳೆಯ ಗಾಯವನ್ನು ಕೆದಕಿದಂತಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕಂಗನಾ ಅವರ 'ಫೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅತ್ತ ಹೃತಿಕ್ ಈ ಬಾರಿಯಾದರೂ ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಡುತ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಕಂಗನಾ ಅವರ ಈ 'ಟಾಂಗ್'ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡುತ್ತಾರಾ? ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಇವರಿಬ್ಬರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವಾರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಫುಲ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ!