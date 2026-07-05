movie with 92 awards: 2000ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋವನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡಿತು. ತಿರಸ್ಕೃತ ರಾಗಗಳಿಂದ ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು 92 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದು ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ.
90ರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಚಿತ್ರವು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನ್ನೇ ಅಡವಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟನೆಯಿಂದ ಯುವತಿಯರ ಮನಗೆದ್ದನು. ಈ ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಆ ಹಿರೋ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಆ ಹುಡುಗ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ ಆ ಚಿತ್ರ?
ಈ ಚಿತ್ರ 'ಕಹೋ ನಾ ಪ್ಯಾರ್ ಹೈ', ಇದು ಜನವರಿ 14, 2000ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು, ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪರದೆ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ನಂತಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ನಟಿ ಆಯ್ಕೆ ಅಮಿಷಾ ಪಟೇಲ್ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 3ದಿನಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ನಟಿ ಬದಲಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭವಾಗಲು ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಕೇಶ್ ರೋಷನ್ ಮತ್ತು ಕರೀನಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಬಬಿತಾ ನಡುವೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಉಂಟಾಗಿ ಕರೀನಾ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹೊರಬಂದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಟೇಲ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅಮೀಷಾ ಅವರು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಅಮೀಷಾ ಅವರ ನಿಜವಾದ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದ ಗೀತೆಗಳು!
ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಜನರ ಬಾಯಲ್ಲಿವೆ, ಆದರೆ ಈ ಹಾಡುಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆ ಇದೆ. ರಾಕೇಶ್ ರೋಷನ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ರಾಜೇಶ್ ರೋಷನ್ ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಇತರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರು.
ಹಿಟ್ ಆದ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಗೀತೆಗಳು!
ರಾಕೇಶ್ ರೋಷನ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಅದೇ ರಾಗಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಅವರು ಮೆಹಮೂದ್ ಅವರ ಮಗ ಲಕ್ಕಿ ಅಲಿಯ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು. 'ಏಕ್ ಪಲ್ ಕಾ ಜೀನಾ' ಮತ್ತು 'ನಾ ತುಮ್ ಜಾನೋ ನಾ ಹಮ್' ನಂತಹ ಹಾಡುಗಳು ಅಕ್ಷರಶಃ ಯುವಕರನ್ನು ಹುಚ್ಚರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದವು.
ರಾಕೇಶ್ ರೋಷನ್ಗೆ ಒಲಿದಿತ್ತು ಆ ಅಂಶದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ!
ರಾಕೇಶ್ ರೋಷನ್ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಅಂಶ 'ಕೆ' ಅಕ್ಷರ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿತು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಸುಂದರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಕೇವಲ 10 ಕೋಟಿ ರೂ., ಆದರೆ ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 80 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿತು.
92 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಚಿತ್ರ!
ಈ ಚಿತ್ರವು ಹಣ ಗಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿತು. ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟನಿಗಾಗಿ ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ನಟ ಹೃತಿಕ್. ಈ ಚಿತ್ರವು ಒಟ್ಟು 92 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು, ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಅಚ್ಚಳಿಯುದಂತೆ ಮಾಡಿತು.