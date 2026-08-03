ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಭಾರೀ ಬಜೆಟ್ನ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ಯ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊರಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಭಾರೀ ಬಜೆಟ್ನ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ಯ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊರಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತ ಕಿರುತೆರೆ ನಟರೊಬ್ಬರು ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಮತ್ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಭಗವಂತ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸಮಗ.
ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಭಗವಂತ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವನಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಕಾರ್ತಿಕ್
ಝೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ‘ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಭಗವಂತ’ ಧಾರಾವಾಹಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಡಿಬಂದಿತ್ತು. 2023ರ ಮಾರ್ಚ್ 20ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಧಾರಾವಾಹಿ 2024ರ ಆಗಸ್ಟ್ 4ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಗಿರಿಜಾ ಅವರ ಸುತ್ತ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಾಗಿ ಬಂದು, ಆತನಿಗೆ ಹಿತವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಶಿವನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸಮಗ್ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಗವಂತನೇ ಬಂದು ಹಿತವಚನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತಿತ್ತು.
ಇಂದ್ರದೇವ, ಚಂದ್ರದೇವನಾಗಿಯೂ ಜನಪ್ರಿಯ
ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸಮಗ್ ಅವರಿಗೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತ್ರಗಳು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಶನಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರದೇವನಾಗಿ ಹಾಗೂ ‘ಹರಹರ ಮಹಾದೇವ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರದೇವನಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಮುದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉಡುಪಿಯ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸಮಗ್ಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ನಟನೆಯ ಆಸಕ್ತಿ
ಉಡುಪಿಯವರಾದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸಮಗ್ ಅವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ನಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಎಂಕಾಂ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅವರು, ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಕಿರುತೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲದಿಂದ ಹಲವು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲೂ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತವನ್ನೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಾಗಿರುವ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಉಡುಪಿ ನಾಟ್ಯರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಖ್ಯಾತ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ಮಂಡ್ಯ ರಮೇಶ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರೂ ಹೌದು.
ತೆರೆಯ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ನಟನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು
ನಟನೆಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮೊದಲು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸಮಗ್ ಅವರು ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಕಿರುತೆರೆ ಹಾಗೂ ಹಿರಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ರವಿ ಕಿರಣ್ ಅವರ ಅರಗಿಣಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಪಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ನಂತರ ಅಕ್ಕ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಅವರು, ಶನಿ, ಹರಹರ ಮಹಾದೇವ, ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಮುದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿರುವ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಡೈನಾಮಿಕ್, ಮೊದಲ ಮಳೆ, ಹೇ ರಾಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್ಗೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದ ನಟ
ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸಮಗ್ ಕೇವಲ ನಟರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕಲಾವಿದರೂ ಹೌದು. ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟನೆಯ ‘ರಾಧೆ ಶ್ಯಾಮ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರೇ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್, ಧನುಷ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆಗಳಿಗೂ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿ
ಇದೀಗ ಇದೇ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸಮಗ್ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಭಗವಂತ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಟ ಇದೀಗ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.ಶಿವನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಣಬೀರ್ ರಾಮ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆ, ಯಶ್ ರಾವಣ
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಕನ್ನಡದ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅಧರ್ಮದ ನಡುವಿನ ಮಹಾಯುದ್ಧವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಗೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾಡಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರವರ್ಗ ಮತ್ತು ಅದ್ದೂರಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
₹4,000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಸಿನಿಮಾ
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹4,000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅದ್ದೂರಿ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದೀಗ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆಯ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸಮಗ್ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.