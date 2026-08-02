ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ ಸುಮಾ ಮತ್ತು ನಟ ರಾಜೀವ್ ಕನಕಾಲ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇವರ ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸುಮಾ ಅವರಿಗೆ ರಾಜೀವ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವುದು?

ತೆಲುಗು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ 'ಸುಮಾ ಕನಕಾಲ' ಹೆಸರು ಕೇಳದವರೇ ಇಲ್ಲ. ದಶಕಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ, ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಮಾತುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 'ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಕ್ವೀನ್' ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಇವೆಂಟ್‌ಗಳು, ಆಡಿಯೋ ಫಂಕ್ಷನ್‌ಗಳು ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದ್ದರೂ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಾಗುವುದೇ ಸುಮಾ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್‌ಡಮ್ ಇದ್ದರೂ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಆರ್ಕೆ' ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಯಾನದ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 1995-96ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಕನಕಾಲ ತಮಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಒಂದು ವರ್ಷ ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು ಎಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ ರಾಜೀವ್, "ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬಾರದು" ಎಂದು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೇಳಿ ತಾನು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಸುಮಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗಷ್ಟೇ ಸುಮಾ ಇಂಟರ್ ಮೀಡಿಯೆಟ್ ಮುಗಿಸಿ, ಡಿಗ್ರಿ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. "ಮದುವೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಹೀಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹಾಕಿದರೆ, ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು" ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದ ಸುಮಾ, ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುರಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಕೊಡುವ ಸುಮಾ, ರಾಜೀವ್‌ಗೆ ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮದುವೆಯಾದರು.

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ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರೂ, ಸುಮಾ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಗನೇ ಅರಿವಾಯಿತು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಲೊಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಎನಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಟಿಸುವಾಗ ನನ್ನ ನಟನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗುವಾಗಿ (Stiff) ಇರುತ್ತಿತ್ತು, ಒಳಗೊಳಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಯ (Fear) ಇರುತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ತನ್ನ "ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀ" ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿತ ಸುಮಾ, ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡುವ ಕಿರುತೆರೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ

ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರವಾದರೂ, ಸುಮಾ ಕಿರುತೆರೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಟಿವಿ ಶೋಗಳು, ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಇವೆಂಟ್‌ಗಳು, ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್‌ಗಳು, ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ "ಸುಮಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್" ಎನ್ನುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದರು. ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯುವ ನಟರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮರ್‌ನಿಂದ ರಂಜಿಸುತ್ತಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜೀವ್ ಕನಕಾಲ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಲೇ, ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುಮಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.