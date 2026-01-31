- Home
- ಕನಸಲ್ಲೂ ಕಾಡುವ ಹುಡುಗಿ ನಟಿ ನಿವೇದಿತಾ ಜೈನ್ ಅದೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಉಳಿತಿದ್ರಾ?
1998ರ ಮೇ 17ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯ ಟೆರೇಸ್ನಿಂದ ಬಿದ್ದು ನಿವೇದಿತಾ ಜೈನ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 35 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಅವರ ತಲೆಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಏನಾಯ್ತು?
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಅಂದಿನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಟಿ ನಿವೇದಿತಾ ಜೈನ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪಯಣ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಾವಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ನಿಗೂಢತೆಯ ಕುರಿತಾದ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಅಪ್ಸರೆ ನಿವೇದಿತಾ ಜೈನ್ ಅಕಾಲಿಕ ಸಾವು: ಆ ರಾತ್ರಿ ಟೆರೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿದ್ದೇನು? ಇಂದಿಗೂ ನಿಗೂಢ ಈ ಸುಂದರಿಯ ದಾರುಣ ಅಂತ್ಯ!
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾವುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಮಾಸದ ನೋವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಅಂತಹವುಗಳಲ್ಲಿ 90ರ ದಶಕದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಬಂದು ಮರೆಯಾದ ನಟಿ ನಿವೇದಿತಾ ಜೈನ್ ಅವರ ಸಾವು ಕೂಡ ಒಂದು. 'ಮಿಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು' ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದು, ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದ ನಿವೇದಿತಾ, ಕೇವಲ 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಒಂದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಘಟನೆ ಅವರ ಬದುಕನ್ನೇ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿತು.
ಕರಾಳ ರಾತ್ರಿಯ ಆ ಘಟನೆ:
1998ರ ಮೇ 17ರಂದು ಇಡೀ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುವಂತಹ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯ ಟೆರೇಸ್ನಿಂದ ಬಿದ್ದು ನಿವೇದಿತಾ ಜೈನ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 35 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಅವರ ತಲೆಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತಾದರೂ, ಅವರು ಕೋಮಾ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡಿದ ಅವರು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜೂನ್ 10 ರಂದು ಮರಳಿ ಬಾರದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸಿದರು.
ಸಾವಿನ ಸುತ್ತಲ ನಿಗೂಢತೆ:
ನಿವೇದಿತಾ ಜೈನ್ ಅವರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಹಲವು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಅವರು ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರದಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಇಂದಿಗೂ ನಿಗೂಢ. ಆಗಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿವೇದಿತಾ ಅವರು 'ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ರಾತ್ರಿ ಟೆರೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಟ್ವಾಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಯತಪ್ಪಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಾದವನ್ನು ಅನೇಕರು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಆಯತಪ್ಪಿ ಬೀಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳದಂತಹ ಹತ್ತಾರು ವದಂತಿಗಳು ಅಂದು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು 'ಅಪಘಾತ' ಎಂದೇ ದಾಖಲಾಯಿತು.
ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ:
ನಿವೇದಿತಾ ಜೈನ್ ಅವರು ಡಾ. ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಶಿವಾನಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು. 'ಬಾಳಿದ ಮನೆ', 'ಸೂತ್ರಧಾರ' ಅಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ನಟನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿಯಾಗಿ ಅವರು ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಅವರ ದಾರುಣ ಅಂತ್ಯವು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದುರಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಿವೇದಿತಾ ಜೈನ್ ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಂಬಿಕೆ. ಆ ಸುಂದರ ನಟಿಯ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾವಿನ ಸುತ್ತ ಹಣೆದ ನಿಗೂಢ ಕಥೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಹಸಿರಾಗಿವೆ. ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲಿನ ಮುದ್ದಾದ ಗುಳಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ರತಿಮ ಸೌಂದರ್ಯದ ಆ ನಟಿಯ ಪಯಣ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಯಬಾರದಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ಚಿತ್ರಪ್ರೇಮಿಗಳ ಸದಾಕಾಲದ ಮರುಕ.
