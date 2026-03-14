ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ಹೆಸರು ವಿಶಾಲ್ ದೇವಗನ್. ವಿಶಾಲ್ ಎಂಬ ಇತರ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಅಜಯ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ರಾಜೀವ್ ಭಾಟಿಯಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಅಕ್ಷಯ್ ಹೆಸರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಇಂಕ್ವಿಲಾಬ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ, "ಇಂಕ್ವಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್" ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ತಂದೆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಅಮಿತಾಬ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು.
ಜಾನ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಜನಿಸಿದರು ಫರ್ಹಾನ್ ಅಬ್ರಹಾಂ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಜಾನ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ತಂದೆ ಅವರನ್ನು ಹಾಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಕತ್ರಿನಾ ಅವರ ಜನ್ಮ ಹೆಸರು ಟರ್ಕೋಟ್, ಆದರೆ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಾದ ಕೈಫ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು.
ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಮೂಲತಃ ಆಲಿಯಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಎಂದು ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗುವ ಮೊದಲು, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಶಿವಾಜಿ ರಾವ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು. ನಟ ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗೊಂದಲವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರು.
ತನ್ನ ಕಾಲಾತೀತ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರೇಖಾ, ಅದನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ತನ್ನ ಜನ್ಮ ಹೆಸರು ಭಾನುರೇಖಾ ಗಣೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿದರು.
ಸೈಫ್ ಸಾಜಿದ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಆಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸೈಫ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು.
