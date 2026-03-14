- Home
- Entertainment
- Cine World
ಸುಮಲತಾ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂಬರೀಶ್ಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು... ಆಮೇಲೆನಾಯ್ತು?
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಕಿಂಗ್, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಬೇರೆಯೇ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹಲವರು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಕಾಮೆಂಟ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗುವಂತಹ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟ ಆ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಟಾಲಿವುಡ್ ಮಂಚು ಇಮೇಜ್ ಡಿಫರೆಂಟ್..
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಯೋಚಿಸಿದರೆ, ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಬೇರೆಯೇ ರೀತಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಂಚು ಕುಟುಂಬ ಆಗಾಗ ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ.
ಹೀರೋಯಿನ್ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್..
ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಲತಾ ಮತ್ತು ರಮ್ಯಾಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 'ನಾನು ಬಿಎ ಓದುವಾಗ ಸುಮಲತಾ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ನನಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು, ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನು' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಮೋಹನ್ ಬಾಬುಗೆ ಸುಮಲತಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೌಂಟರ್..
ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಮಾತಿಗೆ ನಗುತ್ತಲೇ ಸುಮಲತಾ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು. 'ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಬಂದು ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದೆ. 'ಸ್ವರ್ಗಂ ನರಕಂ' ಸಿನಿಮಾ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವಳು. ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ವಿಲನ್, ನೀನು ಹೆದರುತ್ತೀಯಾ ಅಂತ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.
ಮಂತ್ರಿಗೆ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಸೀರಿಯಸ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್..
ಸುಮಲತಾ ಮಾತಿಗೆ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಸುಮಲತಾಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಲಾಗದೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಅವರ ಪತಿ ಅಂಬರೀಶ್ಗೆ, 'ಏಯ್ ಅಂಬರೀಶ್, ನೀನು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಗದರಿದರು. ಆಗ ಸುಮಲತಾ, 'ನಾನು ಅವರಿಗಿಂತ 40 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವಳು' ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಪಂಚ್ ಕೊಟ್ಟರು.
