Yash: ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಮಗ.. 300 ರೂ ಜೊತೆ ಬಂದು, ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಟಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್; ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಹಾನಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟೋ ಟ್ವಿಸ್ಟು!
ಜೇಬಲ್ಲಿ 300 ರೂಪಾಯಿ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಕನಸು: ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಮಗ ಇಂದು 'ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ' ದೊರೆ!
"ಸಲಾಂ ರಾಕಿ ಭಾಯ್..." ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮೈ ರೋಮಾಂಚನವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ 'ರಾಕಿ ಭಾಯ್' ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ.
ಇಂದು 1000 ಕೋಟಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಹಿಂದೆ, ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆ, ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಪಟ್ಟ ಪರಿಶ್ರಮದ ಕಥೆಯಿದೆ. ಹೌದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೆಮ್ಮೆ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ 'ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್' ಯಶ್ (Yash) ಅವರ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗಾಥೆ!
ಮೈಸೂರಿನ ಹುಡುಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕೇವಲ 300 ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ!
ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಗೌಡ (ಯಶವಂತ್) ಎಂಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನಟನೆಯೆಂದರೆ ವಿಪರೀತ ಕ್ರೇಜ್. ತಂದೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕರು. ಮಗ ಓದಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದು ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಆಸೆ.
ಆದರೆ, ಯಶ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಕನಸು ಬಲವಾಗಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡಿದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಕೇವಲ 300 ರೂಪಾಯಿ! "ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀಯಾ ನೋಡು" ಎಂದು ಅವರ ಪೋಷಕರು ಅಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಯಶ್ ಗೆದ್ದೇ ತೀರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಛಲದೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರು.
ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯವರೆಗೆ:
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸರಿಯಾದ ಜಾಗವಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಿ.ವಿ. ಕಾರಂತರ 'ಬೆನಕ' ನಾಟಕ ತಂಡ ಸೇರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಟೇಜ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಟನೆ ಕಲಿತರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಾದ ನಂದ ಗೋಕುಲ, ಮಳೆಬಿಲ್ಲು, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ, ಶಿವ ಮೂಲಕ ಜನರ ಮನೆ-ಮನ ತಲುಪಿದರು. 2008ರಲ್ಲಿ 'ಮೊಗ್ಗಿನ ಮನಸು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಯಶ್, ಪೋಷಕ ನಟನಾಗಿ ಮೊದಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಿಂದ ಕೆಜಿಎಫ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದವರೆಗೆ!
'ರಾಜಾಹುಲಿ', 'ಗೂಗ್ಲಿ', 'ಗಜಕೇಸರಿ' ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಯಶ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸುಲ್ತಾನನಾದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಹಣೆಬರಹವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'KGF'. ಆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು.
ಚಂದನವನದ ಚಿತ್ರವೊಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಯಾರು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. 'ರಾಕಿ ಭಾಯ್' ಮ್ಯಾನರಿಸಂಗೆ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಫಿದಾ ಆಯಿತು. ಇಂದು ಯಶ್ ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಟನಲ್ಲ, ಇಡೀ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತಾರೆ.
ಇಂದು 130 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆಯ ಸರದಾರ!
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯಶ್, ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 130 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' (Toxic) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬೃಹತ್ ಚಿತ್ರ 'ರಾಮಾಯಣ'ದಲ್ಲಿ ರಾವಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿಯಂತಹ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಟಿಯರು ಇವರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಟಮ್ ಲೈನ್:
ಯಶ್ ಅವರ ಜೀವನ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವುದು ಒಂದೇ - "ನಿಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಛಲ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಜಗತ್ತೇ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಬುಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ." ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಮಗನಾಗಿ ಬಂದ ಹುಡುಗ ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನಸುಗಾರನಿಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿ!
ಅಂದಹಾಗೆ, ನಟ ಯಶ್ ಅವರು ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್-ರಾಧಿಕಾ ಜೋಡಿಗೆ ಮುದ್ದಾದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ನಟ ಯಶ್ ಅವರ ರಾಮಯಣ ಹಾಗೈ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
