ಮನುಷ್ಯನ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ನೋಡಿ.. ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಗಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ, ಆಕೆ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಕಾಮ ಮತ್ತು ಕ್ರೌರ್ಯದ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..
ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 'ಥ್ರಿಲ್ಲರ್' ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಾಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಮಾಲಿವುಡ್ ಸದಾ ಮುಂದು. ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ, ಈಗ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ 'ಉಡಲ್' (Udal). ಇದು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾವಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ 18+ ರೇಟೆಡ್ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್.
ಕಥೆಯ ಹಂದರ: ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ!
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಸಾಗುವುದು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮನೆಯೊಳಗೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣದೋಷವಿರುವ ವಯಸ್ಸಾದ ಮಾವ. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತ ಸೊಸೆ. ಆದರೆ ಆಕೆಗೆ ಆ ಜೀವನ ಅತೃಪ್ತಿ ತಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಆಕೆ, ಹೊರಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಗಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ, ಆಕೆ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಕಾಮ ಮತ್ತು ಕ್ರೌರ್ಯದ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡು ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಕತ್ತಲೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಸಲಿ ಆಟ!
ಸಿನಿಮಾದ ಬಹುಪಾಲು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುವುದು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆ ಮನೆಯೊಳಗೆ. ಕೊಲೆ ನಡೆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದುಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಸಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಡಲು ಮಾವ ಕುರುಡ ಮತ್ತು ಕಿವುಡನಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಆ ರಾತ್ರಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಹೋರಾಟ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರದೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬಲಿಪಶು? ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಕಿರಾತಕ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತ.
ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನೋಡುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ!
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಕುಳಿತು ನೋಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಸಿಬಿಸಿ ದೃಶ್ಯಗಳು (Bold Scenes) ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ರಕ್ತಪಾತದ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು 18+ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಮ್ಯೇಕಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಿಭಿನ್ನವಾದ, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡವರಿಗೆ 'ಉಡಲ್' ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಕನಿಷ್ಠ ಪಾತ್ರಗಳಿದ್ದರೂ, ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೂಡ "ವಾಹ್" ಎನ್ನುವುದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ!