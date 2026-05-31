"ಆಬ್ಸೆಷನ್" ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲೋಕೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸುರಿಯಬೇಕಿಲ್ಲ, ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ದಂಡು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕುರ್ಚಿಯ ತುದಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಗಟ್ಟಿ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಹೊಸತನದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು!
7 ಕೋಟಿಯ 'ಸಣ್ಣ' ಪಟಾಕಿ, 1000 ಕೋಟಿಯ 'ದೊಡ್ಡ' ಧಮಾಕ! ಹಾರರ್ ಲೋಕದ ಹೊಸ 'Obsession' ಕಥೆ!
ಸಿನಿಮಾ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರೋದು ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಎಂಟ್ರಿ, ವಿದೇಶದ ಲೊಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ, ಇದು ಗಾಂಧಿನಗರದಿಂದ ಹಾಲಿವುಡ್ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನೂ ಉಲ್ಟಾ-ಪಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದೆ! ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾರ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಚಿತ್ರವೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 1000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದಿದೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು!
ಅದೇ ಈ ವರ್ಷದ ಬಿಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ - "ಆಬ್ಸೆಷನ್" (Obsession)!
ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಕೈಚಳಕಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಹಾಲಿವುಡ್!
ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿರುವ ಮಾಂತ್ರಿಕನ ಹೆಸರು ಕರಿ ಬಾರ್ಕರ್. ಇವನ್ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರತಿಭೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಸೌರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್. ಕೇವಲ 66 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ (800 ಡಾಲರ್) ಈತ ಮಾಡಿದ 'ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಸೀರಿಯಲ್' ಎಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ 'ಬ್ಲಮ್ಹೌಸ್' ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇವನಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು. ಆ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಇಂದು 1000 ಕೋಟಿಯ ಬೆಳೆ ತೆಗೆದಿದೆ!
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಿದೆ ಈ 'ಆಬ್ಸೆಷನ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ?
ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಕೇಳೋಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅನಿಸಿದರೂ, ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡುವಾಗ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳತಿ ನಿಕ್ಕಿಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹಂಬಲಿಸುವ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ, ಮಾಂತ್ರಿಕ ಆಟಿಕೆಯೊಂದರ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಮಿತಿಮೀರಿ ಹೋಗಿ 'ಹುಚ್ಚು' (Obsession) ಆಗಿ ಬದಲಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ ಕಥೆ. ಹಾರರ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿರೋದು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸುನಾಮಿ!
2026ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆದವು. ಆದರೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಬಂದ ಈ 'ಆಬ್ಸೆಷನ್' ಮೊದಲ ವಾರವೇ 14 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬಾಚಿತ್ತು. ನೋಡನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಭಾರತ, ಬ್ರಿಟನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿತು. ಹಾಕಿದ ಬಂಡವಾಳ 7 ಕೋಟಿ, ಆದರೆ ಬಂದ ಲಾಭ ಬರೋಬ್ಬರಿ 13,000 ಶೇಕಡಾ! ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ 130 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಬಂದಂತೆ!
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ:
"ಆಬ್ಸೆಷನ್" ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲೋಕೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸುರಿಯಬೇಕಿಲ್ಲ, ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ದಂಡು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕುರ್ಚಿಯ ತುದಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಗಟ್ಟಿ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಹೊಸತನದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ, ಒಬ್ಬ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಕೂಡ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಚಿತ್ರವೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
ನೀವೇನಾದರೂ ಹಾರರ್ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ನ ಮಹಾ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಬರೀ ಸಿನಿಮಾವಲ್ಲ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಿಂಗ್ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆ!